So stark war der Frankfurter Radklassiker noch nie besetzt und beim Hessischen Rundfunk verpassen Sie auch dieses Jahr nichts. Das ganze Rennen am 1. Mai gibt es im hr-fernsehen und im Livestream.

Der Frankfurter Radklassiker geht am 1. Mai in seine 56. Auflage. Ob der Mammolshainer Berg, das Kopfsteinpflaster in Eppstein oder das Ziel an der Alten Oper in Frankfurt – die 205 Kilometer lange Strecke ist mit Höhepunkten gespickt. Das Beste daran: Mit dem Hessischen Rundfunk sitzen Sie in der ersten Reihe.

Wie gewohnt übertragen wir das Traditionsrennen live und in voller Länge im hr-fernsehen und im Livestream bei hessenschau.de. Startschuss ist um 12 Uhr, die Entscheidung wird gegen 17.20 Uhr erwartet. Kommentator ist Florian Naß, an seiner Seite führt Jörg Bombach durch die Sendung.

Radrennen, Interviews, Landschaften

Neben dem Renngeschehen bietet die Übertragung wieder ausreichend Platz, den schönen Kurs durch das Rhein-Main-Gebiet sowie Land und Leute zu beleuchten. Außerdem gibt es Interviews, Beiträge und Einschätzungen von der Strecke.

Neben der Übertragung im Fernsehen sehen Sie den Radklassiker auch als Social TV bei hessenschau.de. Dort haben Sie die Möglichkeit, die Sendung interaktiv mitzugestalten. Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Kommentare zum Renngeschehen? Schreiben Sie uns!