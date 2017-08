Bei den Weltmeisterschaften in London steigt am Freitag Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz in den Wettkampf ein. Sie gehört mittlerweile zu den besten Läuferinnen der Welt. Das Hürdenlaufen erlernte sie in Baunatal.

Als Siegfried Henning die kleine Pamela das erste Mal sah, da war sie zwölf Jahre alt und hielt sich schüchtern an die Seite ihrer Mutter. Pamela war zuvor im Schulsport positiv aufgefallen und zu Henning in die Leichtathletik-Sportfördergruppe geschickt worden. Und hier stand sie nun, auf dem Sportplatz in Baunatal, und blickte den Mann im Trainingsanzug aus großen dunklen Augen an.

Zu diesem Zeitpunkt konnte der Trainer der LG Baunatal Fuldabrück, wie der Verein damals hieß, noch nicht ahnen, dass dieses kleine Mädchen mal zur eine der weltbesten Hürdenläuferinnen avancieren sollte. Am Freitag startete sie bereits bei den Weltmeisterschaften in London und bewies im Vorlauf mit einer Zeit von 12,74 Sekunden ihre Ambitionen.

"Sie hat immer zugehört und war sehr pflegeleicht"

"Die Mutter kannte ich schon, die trainierte bei uns im Verein", erzählt Henning über dieses erste Treffen vor über zehn Jahren. Brygida Dutkiewicz war mehrfache polnische Meisterin über 800 Meter. Und auch Pamelas Vater, Marian Dutkiewicz, war in Polen ein ambitionierter Fußballspieler gewesen, bevor das Paar nach Deutschland kam. Kein Wunder also, dass die kleine Pamela in der Schule durch ihre Sportlichkeit aufgefallen war. Bei Siegfried Henning – und später auch bei Michael Birkelbach – begann das schüchterne Mädchen zunächst mit dem Mehrkampf.

Weitere Informationen LA-WM bei sportschau.de Alle Infos zur Leichtathletik-WM gibt es bei sportschau.de . Ende der weiteren Informationen

"Sie hat immer zugehört und das gemacht, was man ihr sagt. Sehr pflegeleicht", sagt der ehemalige Trainer, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag feierte, lachend. Zu Beginn ihrer Leichtathletikkarriere tat sich Europas heutige Nummer eins ausgerechnet im Hürdenlauf schwer. "Das war anfangs etwas holprig. Da hatte sie noch Angst."

Erster Erfolg: Silbermedaille bei den Deutschen Blockmehrkampf-Meisterschaften

Somit war es auch der Mehrkampf, in dem Dutkiewicz ihren ersten großen Erfolg feierte. Siegfried Henning erinnert sich noch genau. Es war 2005 in Rhede bei den deutschen Blockmehrkampf-Meisterschaften. Pamela startete im Block "Sprint / Sprung" – also, ein Fünfkampf bestehend aus überwiegend Sprint- und Sprungdisziplinen. Mit nur drei Punkten Abstand zur Ersten holte die Vierzehnjährige damals Silber.

Dabei begann der Wettkampf alles andere als optimal. "Wir hatten uns ziemlich verfahren und kamen viel zu spät am Stadion an. Da lag die Hochsprunglatte schon bei 1,60 Metern", erinnert sich Henning. "Pamela ist vom Parkplatz direkt zur Anlage gejoggt, hat die Jacke ausgezogen und ist ganz unbeschwert drüber gesprungen."

Abschied zum TV Wattenscheid

Henning schmunzelt noch heute bei der Geschichte. Man hört aber auch den Stolz in seiner Stimme, wenn er von damals erzählt. 2007 wechselte sein ehemaliger Schützling dann zum TV Wattenscheid 01 und ging auf das dortige Sportinternat. Die Eltern kannten den Wattenscheider Trainer Slawomir Filipowski gut, der sie auch heute noch trainiert. „Wir sind immer in Kontakt geblieben“, erzählt der Baunataler, der seit über 50 Jahren im Trainergeschäft ist. "Und wenn sie hier zu Besuch ist und in ihrem alten Stadion trainiert, dann ist hier natürlich etwas los. Die Kinder wollen sie Hürden laufen sehen und Autogramme haben."

Siegfried Henning steht heute immer noch auf dem Platz. Dort schleppt er zwar keine Hürden mehr, trainiert aber eine Gruppe Läufer. Die Rennen seiner ehemaligen Athletin bei den Weltmeisterschaften wird er vor dem Fernseher verfolgen. "Ich habe ihr schon eine SMS geschickt und viel Erfolg gewünscht", erzählt er. Egal, wie es für die gebürtige Baunatalerin ausgehen wird – Siegfried Henning wird immer der Mann in ihrem Leben sein, der ihr einst die Angst vor den Hürden nahm.