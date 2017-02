Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft will sich zum ersten Mal überhaupt für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Schon das Auftaktspiel am Samstag gegen Rumänien ist richtungsweisend - und für die Offenbacher Stadionbetreiber ein Projekt mit Zukunftspotenzial.

Wenn im Herbst 2019 rund um den Globus wieder Millionen Fans beim Weltereignis Rugby-WM mitfiebern, will sich Deutschland mit der Zuschauerrolle nicht mehr zufrieden geben. Zum ersten Mal in der Geschichte möchte sich die deutsche 15er-Nationalmannschaft in den kommenden zwei Jahren für die Endrunde in Japan qualifizieren - ein ambitioniertes, aber keineswegs unmögliches Ziel.

Gleich der Auftakt der europäischen Qualifikationsrunde am Samstag (13.15 Uhr) in Offenbach wird dabei richtungweisend. Gegen den achtmaligen WM-Teilnehmer Rumänien ist die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbands (DRV) in der Außenseiterrolle. "Wir müssen groß denken und unseren Traum leben", sagt der südafrikanische Bundestrainer Kobus Potgieter. "Wir wissen, dass es schwer wird, aber wir haben uns dieses Ziel gesetzt."

Vorfreude in Offenbach

In der Weltrangliste belegt das DRV-Team den 24. Platz. Von den sechs Nationen, die bis zum Frühjahr 2018 den letzten kontinentalen WM-Startplatz und nebenbei auch die Europameisterschaft ausspielen, ist nur Aufsteiger Belgien zwei Plätze tiefer notiert. Fakten, die die Vorfreude der Stadiongesellschaft Bieberer Berg auf das Event nicht trüben können.

Deutsche Nationalmannschaft statt Kickers Offenbach: Wo sonst Fußball-Regionalliga stattfindet, ist am Samstag Rugby-Länderspiel angesagt. Bild © picture-alliance/dpa

"Wir freuen uns außerordentlich und sind auch ein bisschen stolz", sagte Geschäftsführer Andreas Herzog dem hr-sport. Neben Offenbach gibt es mit dem Sportpark Höhenberg in Köln nur einen weiteren deutschen Spielort für die WM-Quali. Das Spiel gegen Belgien am 4. März findet ebenfalls auf dem Bieberer Berg statt, die Auswärtspartien führen nach Tiflis (Georgien) und ins russische Sotschi. Herzog: "Dass die Wahl des Deutschen Rugby-Verbandes auf uns gefallen ist, macht uns sehr froh."

Für Offenbach als Rugby-Standort spreche nicht nur die zentrale geographische Lage, sondern zum Beispiel auch die Architektur des engen Stadions. "Die Zuschauer sind am Geschehen super nah dran", so Herzog. Dass sich der Bieberer Berg womöglich zur einer Rugby-Hochburg entwicklen könnte, zeige allein die Tatsache, dass hier gleich zwei Spiele innerhalb von nur wenigen Wochen stattfinden. Sollten dann noch die Ergebnisse stimmen - und Deutschland im Herbst 2019 an der WM teilnehmen - kommt die deutsche Rugby-Nationalmannschaft sicherlich gerne nach Offenbach zurück.