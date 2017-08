Die Leichtathletik-Welmeisterschaften in London sind auch für 14 hessische Athleten der Saisonhöhepunkt. Doch wer hat Chancen auf eine Medaille? Die Antworten gibt es im Formcheck.

London ist im Leichtathletik-Fieber. Denn in der britischen Haupstadt starten am Freitag die 16. Leichtathletik-Weltmeisterschaften. 72 Sportler treten für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) an. Mit dabei sind auch 14 Hessen – wie ihre Medaillenchancen stehen, wann sie an den Start gehen und wer dabei für eine Überraschung sorgen könnte, erfahren Sie in der Übersicht.

Carolin Schäfer (Siebenkampf)

Bild © Imago

Die Siebenkämpferin aus Bad Wildungen fährt mit Rückenwind zu den Weltmeisterschaften. Denn nach starken Leistungen in Götzis und Ratingen geht Schäfer als Nummer zwei der Weltjahresbestenliste an den Start und nimmt eine Medaille ins Visier. An Nafissatou Thiam aus Belgien dürfte sie wohl nicht vorbeikommen, dennoch ist die Athlethin der LG Eintracht Frankfurt die aussichtsreichste hessische Medaillenkandidatin. Die Entscheidung fällt am Sonntag, dem zweiten Tag des Siebenkampfes.

Claudia Salman-Rath (Siebenkampf, Weitsprung)

Claudia Salman-Rath Bild © picture-alliance/dpa

Im Siebenkampf startet auch Claudia Salman-Rath von der LG Eintracht Frankfurt. In Götzis verbesserte sie sich auf starke 6.580 Punkte. Damit belegt sie in der Weltjahresbestenliste Rang fünf. Doch nicht nur im Mehrkampf kann sich Salman-Rath in London mit der Elite messen, auch einen Start im Weitsprung zieht sie in Erwägung. Für einen Platz auf dem Podium müsste sie hier über sich hinauswachsen. Doch das gelang ihr in dieser Saison bereits mehrfach - unter anderem bei den Europameisterschaften in der Halle.

4x100 Meter-Staffel

Lara Matheis Bild © Imago

Die Frauen-Staffel über die 4x100 Meter präsentierte sich zuletzt immer dann stark, wenn es darauf ankam. Bei der inoffiziellen Staffel-WM auf den Bahamas setzte sich das deutsche Team gegen die Favoritinnen aus Jamaika und den USA, deren Startläuferin im Finale bereits in der ersten Kurve gestürzt war, durch und sicherte sich so die Goldmedaille. Mit dabei war auch Lisa Mayer vom Sprintteam Wetzlar. Ebenfalls laufen könnte in der Staffel am Samstag, 12. August, um 22.30 Uhr im Finale Lara Matheis von der TSG Gießen-Wieseck. Auch die Männern gehen mit einer Außenseiterchance ins Rennen, mit dabei der Hanauer Julian Reus - Samstag, 12. August um 22.50 Uhr, ist das Finale.

Pamela Dutkiewicz (100 Meter Hürden)

Pamela Dutkiewicz Bild © picture-alliance/dpa

Die Kasselerin ist der Shootingstar über die 100 Meter Hürden. Für Dutkiewicz wird es in London darauf ankommen, die guten Saisonleistungen zu bestätigen und sich auch in einem großen Wettkampf zu bewähren, schließlich sind es ihre ersten Weltmeisterschaften. Ihr großes Ziel ist das Finale am Samstag, 12. August, um 21.05 Uhr.

Gesa Felicitas Krause (3.000 Meter Hindernis)

Gesa Felicitas Krause Bild © Imago

Sie ist die Frau, die für Überraschungen gut ist: Gesa Felicitas Krause. Bei der WM vor zwei Jahren lief sie in einem taktischen Rennen über 3.000 Meter Hindernis zur Bronze-Medaille. Das zu wiederholen wird schwer für die Frankfurterin - vor allem, wenn die Favoritinnen von Beginn an aufs Tempo drücken. Sollte sie bei einem schnellen Rennen dennoch Schritt halten, kann sie den deutschen Rekord ins Visier nehmen. Das Finale steht am kommenden Freitag um 22.25 Uhr auf dem Programm.

Kathrin Klaas (Hammerwurf)

Kathrin Klaas Bild © Imago

Die Frankfurterin galt über viele Jahre als Garantin für Topplätze im Hammerwurf. In dieser Saison hat Klaas mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und hofft, dass sie beim Finale am Montag um 20 Uhr fit in den Ring steigen kann.

Lisa Mayer (200 Meter)

Lisa Mayer Bild © Imago

Starker Start in die Saison, doch dann eine Verletzung: Es lief zuletzt nicht rund für Mayer vom Sprintteam Wetzlar, die in London über die 200 Meter und gegebenenfalls mit der Staffel angreifen will. Wie es um ihre Form bestellt ist, wird sich erst bei den Weltmeisterschaften zeigen. Wenn es nach Mayer geht, am Freitag, 11. August, um 22.50 Uhr – dann ist das Finale. Realistisch ist das Halbfinale.

Homiyu Tesfaye (1.500 Meter)

Homiyu Tesfaye Bild © Imago

Tesfaye, der für die LG Eintracht Frankfurt startet, nimmt bei den Wettkämpfen in London über die 1.500 Meter erst einmal das Halbfinale ins Visier. Mit starken Leistungen und hohem Tempo, wie in dieser Saison in Monaco, will er den Sprung in den Endlauf schaffen und dann am Sonntag, 12. August, um 21.30 Uhr seine Chance nutzen.