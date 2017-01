Stephan Leyhe befindet sich in der Form seines noch jungen Lebens als Skispringer. Im heimspiel! verrät der 25-Jährige sein Erfolgsrezept und seine Ziele für das Weltcup-Springen in seiner Heimat Willingen.

Das vergangene Wochenende konnte sich aus Sicht von Stephan Leyhe durchaus sehen lassen. Erst entschied er beim Weltcup-Einzelspringen im polnischen Zakopane am Freitag die Qualifikation für sich und holte letztlich am Sonntag einen respektablen 16. Platz. Dazwischen gewann er mit den DSV-Adlern das Teamspringen im Hexenkessel von Zakopane. Das musste der 25-Jährige erstmal sacken lassen: "Es war unbeschreiblich", resümierte Leyhe am Montagabend im hr-heimspiel!.

Ohnehin schwebt der Willinger in der laufenden Skisprung-Saison in höheren Sphären. "Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte, und ich habe 210 Weltcup-Punkte", rechnete Leyhe vor. "Letztes Jahr hatte ich nach dem ganzen Winter 250 Punkte: Also momentan läuft's."

Mit der Routine kommt die Klasse

Sein Geheimnis? Es gibt keins. Zumindest nicht im Bezug auf Vorbereitung oder technische Kniffe beim Springen. Vielmehr fühlt sich Leyhe in seinem dritten Wettkampf-Jahr inmitten der Elite einfach immer wohler. "Ich bin ein bisschen entspannter und lockerer. Man gewöhnt sich langsam dran", sagte Leyhe. Das spiegle sich in den Leistungen wider. Denn: "Der Kopf springt immer mit."

Am kommenden Wochenende dürfte seine neue Leichtigkeit auf eine harte Probe gestellt werden. Dann nämlich findet das Weltcup-Heimspiel in Willingen statt, kein Springen wie jedes andere für den gebürtigen Willinger, der nach starken Auftritten bei der Vierschanzentournee und jüngst in Zakopane auf dem Weg in die Weltspitze ist.

Zurückhaltung vor dem Heimspiel

Zu Kampfansagen ließ sich Leyhe dennoch nicht hinreißen. "Die Erwartungen sind ein bisschen gestiegen, aber wir werden wieder unser Bestes geben", sprach er für sich und die restlichen DSV-Adler. "Am Ende werden alle Punkte zusammengezählt, dann weiß man, wer ganz oben steht."

Im vergangenen Jahr war das im Einzelspringen von Willingen Peter Prevc. Der Slowene gewann vor Kenneth Gangnes (Norwegen) und dem Deutschen Severin Freund. Leyhe will sich nach seinem 23. Platz aus dem Vorjahr verbessern, wollte seine Ziele aber nicht beziffern: "Ein Erfolg wäre, wenn ich fünf gute Sprünge zeige."