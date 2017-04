Im Stimmungsnest am Mammolshainer Stich oder beim Zielsprint an der Alten Oper: Hier gibt es die fünf besten Orte, um den Frankfurter Radklassiker zu genießen.

Na klar, beim hr verpassen Sie beim Frankfurter Radklassiker gar nichts. Das Rennen am 1. Mai ist ja live im hr-fernsehen und im Social TV bei hessenschau.de zu sehen. Wer aber direkt an der Strecke ins Erlebnis Radsport eintauchen will, dem seien diese Hotspots ans Herz gelegt.

1. Der Mammolshainer Berg

Radsport zum Anfassen am Mammolshainer Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Hier brennt der Berg: Der berühmte Mammolshainer Stich ist nicht nur die entscheidende Stelle des Frankfurter Radklassikers, er ist auch einer der Stimmungs-Höhepunkte. Am hr-Partyberg rocken Markus Philipp und Sonya Kraus die Menge, während sich die Radprofis vier Mal die bis zu 26 Prozent steile Rampe hochquälen. Dieser Hotspot muss sich auch vor den Bergetappen bei der Tour de France nicht verstecken. Wer hier mitfeiern will, sollte besser früh anreisen.

2. Der Opernplatz

Die Entscheidung fällt vor der Oper. Bild © Imago

Der Platz für die Siegertypen: Auf der Zielgeraden vor der Oper wird der Sieger des Frankfurter Radklassikers gekürt. Solo kam hier - seit sechs Jahren endet das Rennen an dieser Stelle - noch nie an. Egal also, ob Duell einer Ausreißergruppe oder Massensprint - hier sind Sie richtig, wenn sie die Entscheidung erleben wollen. Oder besser, die Entscheidungen. Denn auch viele Nachwuchsrennen enden mitten in Frankfurt.

3. Der Feldberg

Treffpunkt der Hobby-Biker Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Hier treffen sich die Fachleute: Am Vormittag mit dem eigenen Rad hochfahren, mit anderen Radfahrern fachsimpeln und dann den Profis zujubeln - das ist das Standardprogramm für die Fans an diesem Hotspot. Dass der Anstieg mit der Rennentscheidung wenig zu tun hat, ist dabei egal. Seit Jahren ist der Feldberg ein wichtiger Treffpunkt für langjährige Anhänger des Radklassikers.

4. Die Altstadt von Eppstein

Historische Gebäude treffen auf modernste Radtechnik. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Hier wird's historisch: Wenn der Mammolshainer Stich den Flair der Frankreich-Rundfahrt liefert, dann steuert Eppstein einen Hauch der belgischen Frühjahresklassiker bei. Auf der einzigen Kopfsteinpflaster-Passage des Rennens werden die Fahrer ordentlich durchgeschüttelt, bevor es dann am Schulberg richtig steil hochgeht.

5. Am Hundertwasserhaus in Bad Soden

Schönes Haus, schöner Platz fürs Radrennen: Das Hundertwasserhaus in Oberursel Bild © picture-alliance/dpa

Der neue Hotspot für Vielgucker: Vor dem Hundertwasserhaus in Bad Soden kommen die Profis gleich vier Mal vorbei. Inklusive der Jugendrennen können Fans hier sogar elf Mal ein vorbeirauschendes Feld unter die Lupe nehmen. Kein schlechter Einstand für die neue Location, an der sich sicher viele Zuschauer einfinden werden. Wer noch weitere Alternativen sucht: Natürlich sind auch der Marktplatz in Oberursel und die Bad Homburger Fußgängerzone einen Besuch wert.