Es wird gesprintet, gesprungen und geworfen: Bei der Leichtathleitk-DM kämpfen am Wochenende auch jede Menge Hessen um den Titel. Wer die besten Chancen hat? Wir verraten es.

Wenn die Fußballstadien leer sind und die Spieler teilweise noch im Urlaub weilen, geht es bei der Leichtathletik erst richtig los. Am Wochenende finden in Erfurt die Deutschen Meisterschaften statt. Ein wichtiger Termin, denn neben den Titelkämpfen bedeutet das auch die letzte Chance noch ein WM-Ticket zu ergattern (4.-13. August in London). Neun Hessen haben sich dafür bereits qualifiziert und haben eine Chance auf Gold am Wochenende. Wir stellen die Titelanwärter "straight outta Hessen" vor.

Julian Reus: 100 Meter

Der gebürtige Hanauer ist der unbestrittene Sprintstar in der deutschen Leichtathletikszene. Noch nie lief ein deutscher Mann so schnell wie er – bei 10,01 Sekunden liegt sein Deutscher Rekord, den er letztes Jahr aufstellte. Seit 2013 ging jeder 100 Meter-Titel bei den Deutschen Meisterschaften an Reus. Dennoch fehlt dem für den TV Wattenscheid startenden Sprinter bislang noch die WM-Norm. Wenn die Bedingungen gut sind, kann er die und seinen fünften Titel in Folge in Erfurt abholen.

Pamela Dutkiewicz: 100 Meter Hürden

2017 ist ihr Jahr. Die gebürtige Kasslerin ist mit einem Schlag in der Weltspitze angekommen. Mit ihrer Bestzeit von 12,61 Sekunden ist sie außerdem derzeit die Nummer eins in Europa. Wenn "Pam-Bäm" nicht stürzt, wird sie sich ihren ersten Deutschen Meistertitel holen können. Next stop: London. Die WM-Norm hat die Überfliegerin vom TV Wattenscheid schon früh in der Saison abhaken können.

Weitere Informationen Leichtathletik-DM live! Das Erste überträgt die Deutschen Leichtathleitk-Meisterschaften am Samstag ab 17:30 Uhr live. Ende der weiteren Informationen

Lisa Mayer: 200 Meter

Lisa Mayer Bild © Imago

Zuletzt musste die Langgönserin (bei Gießen) ihren Start bei der Team Europameisterschaft in Lille wegen muskulärer Probleme absagen. Dank intensiver medizinischer Betreuung ist die 21-jährige aber wieder fit und will bei den Deutschen Meisterschaften über 100 und 200 Meter starten. Letztes Jahr wurde sie in beiden Disziplinen Vizemeisterin, dieses Jahr könnte sie vor allem über die 200 Meter zu ihrem ersten Titel laufen. Die WM-Norm hat sie über diese Disziplin schon.

Marc Reuther: 800 Meter

Der Wiesbadener wird mit seiner Freundin Lisa Mayer im August wohl gemeinsam nach London fahren. Aber nicht zum Sommerurlaub machen, sondern, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die Norm dafür lief er vor wenigen Tagen. Mit seinen 1:45,22 Sekunden setzt er sich an die nationale Spitze. So schnell war kein Deutscher mehr seit fünf Jahren. In Erfurt könnte die Belohnung der Titel sein.

Homiyu Tesfaye: 1500 Meter

Das letzte halbe Jahr lief turbulent bei dem Mann von der LG Eintracht Frankfurt. Im Frühjahr hatte er sich noch von Trainer Wolfgang Heinig losgesagt und auch dem Deutschen Leichtathletik Verband den Rücken gekehrt. Er wollte mit seinem eigenen Konzept erfolgreich sein. Mittlerweile trainiert der gebürtige Äthiopier aber wieder bei Heinig, der ihn auch in Erfurt coachen wird. Dort will Tesfaye, der schon die WM-Norm in der Tasche hat, seinen zweiten Titel holen.

Gesa Felicitas Krause: 3000 Meter Hindernis

Spätestens seit ihrer Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2015, ist Gesa Felicitas Krause in der Weltspitze angekommen. Dieses Jahr wollte das Hindernis-Ass auch überwiegend Rennen auf Weltniveau laufen und bereiste dafür in den letzten Monaten drei Kontinente. Doch der Stress war zu groß – Krause sagte in Folge dessen weitere Wettkämpfe ab und verordnete sich selbst eine Ruhepause zu Hause in Frankfurt. Ausgeruht wird sie nun ihren dritten Titel holen können. Der Fokus aber liegt auf den Weltmeisterschaften in London, für die sie bereits die Quali hat.

Claudia Salman-Rath: Weitsprung

Claudia Salman-Rath Bild © Imago

Eigentlich ist Claudia Salman-Rath eine der besten deutschen Siebenkämpferinnen. Bei den Weltmeisterschaften in Moskau 2015 belegte sie in dieser Disziplin den vierten Platz. Doch seit dieser Saison gehört die Frankfurterin auch zu den besten deutschen Weitspringerinnen. Bei der Hallen-Europameisterschaft holte sie mit 6,94 Metern Bronze. In Erfurt könnte Rath die Spezialistinnen ärgern und ihren ersten deutschen Einzeltitel holen. Sie hat sowohl für den Siebenkampf, als auch im Weitsprung die Norm für die WM erreicht.

Kathrin Klaas: Hammerwurf

Lange war sie die ewige Rivalin von Betty Heidler. Seit dem die Hammerwurf-Königin abgedankt hat, ist es an Klaas für Erfolge zu sorgen. Auch, wenn die Athletin der LG Eintracht Frankfurt immer wieder muskuläre Probleme plagen, die WM-Norm für London hat sie bereits geworfen. Seit 2005 ist keine Saison mehr vergangen, in der sie nicht über 70 Meter warf. Wenn sie einigermaßen fit in den Ring steigt, wird sie auch problemlos den Meistertitel holen können.

Sara Gambetta: Kugelstoß

Wie Claudia Salman-Rath, kommt auch Sara Gambetta eigentlich vom Mehrkampf. Sie hat sich seit einigen Jahren aber erfolgreich für das Kugelstoßen entschieden und ist in dieser Saison bislang die einzige Frau, die über 18 Meter gestoßen hat. Das ist gleichbedeutend mit der WM-Norm für Sara Gambetta. Die Frau aus Schlitz im Vogelsbergkreis kann bei den Deutschen Meisterschaften bislang eine Bronzemedaille vorweisen. In Erfurt aber könnte die Medaille Gold sein.

Sendung: ARD, Sportschau Extra!, 8.7.2017, 17.30 Uhr