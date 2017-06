Leichtathletik Team-EM in Lille

Die deutschen Leichtathleten haben nach dem ersten Tag bei den Team-Europameisterschaften in Lille die Führung übernommen. Auch dank einer starken Leistung der Frankfurterin Gesa Felicitas Krause.

Die WM-Dritte Gesa-Felicitas Krause hat über 3000 Meter Hindernis der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance gelassen und hat als Solistin in 9:27,02 Minuten mit mehr als 17 Sekunden Vorsprung auf die Britin Lennie Waite (9:43,33) die maximal möglichen elf Punkte eingefahren.

"Heute war es großartig. Ich bin sehr glücklich, denn vergangene Woche lief es in Oslo so gar nicht", sagte die Frankfurterin, die bei der Diamond League in Norwegens Hauptstadt aufgegeben hatte.

Reus auf dem zweiten Platz

Der Sprinter Julian Reus trug mit einem zweiten Platz beim Elf-Nationen-Wettbewerb zum Erfolg der Deutschen bei. Der gebürtige Hanauer freute sich über seine 10,27 Sekunden über die 100 Meter: "Das war das rundeste Rennen, was ich in diesem Jahr gemacht habe", sagte er.

Der Einzel-Norm von 10,12 Sekunden für die Weltmeisterschaften im August in London rennt Reus aber noch hinterher. Bei den deutschen Meisterschaften in zwei Wochen in Erfurt soll die Marke fallen. Sein 2016 aufgestellter nationaler Rekord steht immerhin bei 10,01 Sekunden.

Krause und Reus Teil eines erfolgreichen DLV-Teams

Nicht nur für Krause läuft es gut bei den Team-Europameisterschaften. Nach dem ersten Tag haben die deutschen Leichtathleten in Lille die Führung übernommen. Die 56-köpfige Auswahl lag nach 21 von 40 Disziplinen mit 166 Punkten vor Polen (150,5) und Italien (144,5).