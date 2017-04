Peter Sagan will auch in Frankfurt jubeln.

Peter Sagan will auch in Frankfurt jubeln. Bild © picture-alliance/dpa

Der nächste Star für den Frankfurter Radklassiker: Straßen-Weltmeister Peter Sagan hat seine Zusage für das Mairennen gegeben. Mit dem Slowaken kommt der Rockstar des Radsports nach Hessen.

Weitere Informationen Radklassiker live im hr Der hr überträgt den Frankfurter Radklassiker am 1.Mai live im hr-fernsehen und im Livestream bei hessenschau.de. Ende der weiteren Informationen

Weltmeister der vergangenen beiden Jahre, ein Abo auf das Grüne Trikot bei der Tour de France und ein Image wie ein Rockstar: Peter Sagan ist eine der schillerndsten Gestalten des Profi-Radsports. Am 1. Mai können sich die Fans in Hessen davon überzeugen, denn der Slowake vom deutschen Team BORA-hansgrohe gehört zum Feld des Frankfurter Radklassikers.

"Große Radsport-Party"

"Ich habe angekündigt, dass wir in diesem Jahr in Frankfurt auf Sieg fahren“, sagte Team-Manager Ralph Denk. "Wir bringen eine Top-Mannschaft mit Peter an der Spitze mit, denn als deutsche Mannschaft hat das erste deutsche Rennen der Saison ganz klar Priorität in unserem Kalender." Sagan selbst freute sich einfach auf eine "große Radsport-Party".

Sagan ist ein weiterer großer Baustein des seit Jahren besten Feldes beim Frankfurter Radklassiker. Neben dem 27-Jährigen gilt auch der norwegische Vorjahressieger Alexander Kristoff (Katjuscha-Alpecin) als Favorit. Dazu kommen natürlich die Lokalmatadoren John Degenkolb (Trek-Segafredo) und Tony Martin (Katjuscha-Alpecin), die auf ihrer Heimstrecke den Sieg im Visier haben.