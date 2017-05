Timo Boll hat schon vor dem Auftakt der Tischtennis-WM in Düsseldorf Pech gehabt. Im Doppel mit Chinas Topstar Ma Long droht dem Odenwälder ein frühes Aus. Und im Einzel könnte er es schon am Sonntag mit seinem Doppelpartner zu tun bekommen.

Timo Boll ist bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf schon vor dem Auftakt von Fortuna verlassen. Nach den Auslosungen für die am Montag beginnenden Wettbewerbe droht dem EM-Rekordsieger im Doppel mit Chinas "Dominator" Ma Long wieder das frühe Aus für alle Hoffnungen auf eine Medaille. Im Einzel sind seine Chancen auf einen Podestplatz ebenfalls gesunken. Immerhin bekommt er es - sollten sich die Favoriten durchsetzen - bereits im Viertelfinale mit seinem Doppelpartner zu tun.

"Ich bin wirklich kein Glücksritter", sagte Boll nach der Einzelauslosung bei der kleinen WM-Eröffnungsfeier im Logenbereich der Arena des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit Galgenhumor: "Ich kann nur versuchen, das Beste daraus zu machen."

Kein Doppel-Training mit Ma

Das Los machte die letzten 48 Stunden vor dem WM-Start für Boll erst einmal zu einem gebrauchten Wochenende: Schon am Samstag hatten Boll und Ma für das Doppel-Achtelfinale (Donnerstag, 1. Juni, 12.15 Uhr) Chinas Topduo mit Titelverteidiger Xu Xin und dem WM-Dritten Fan Zhendong zugelost bekommen. "Ein Traumlos sieht anders aus", sagte Boll.

Selbst die Übungseinheit am Sonntag verlief nicht nach Wunsch. Denn anders als zumindest von Boll und Bundestrainer Jörg Roßkopf erhofft, fand trotz überlappender Trainingszeiten kein Feintuning des "Legenden-Doppels" statt. Womöglich erachtete Chinas Teamleitung ein gemeinsames Training ihres Trumpfasses mit Boll schon als verschenkte Zeit. Die beiden Stars klatschten sich lediglich lächelnd ab.

Boll beschwert sich nicht

Über die Wiederholung des Lospechs im Doppel von der WM 2015, als Boll/Ma bei ihrer WM-Premiere in Runde zwei ebenfalls auf Chinas Spitzenpaarung und späteren Titelgewinner "gelaufen" und gescheitert waren, wollte der deutsche Rekordmeister nicht lamentieren: "Wir sind eben nur an 17 gesetzt, weil wir keine gemeinsamen Ergebnisse haben. Die Setzungskriterien sind eben so." Bolls tapferes Lächeln wirkte jedoch eher gequält, gilt doch das Doppel in Düsseldorf als seine letzte Chance, noch einen WM-Titel zu gewinnen.

Roßkopf hatte den ganz großen Wurf zwei Tage zuvor generell, doch gerade auch wegen Boll/Ma nicht ausschließen wollen. "Wir haben mehrere Chancen. Hauptsache ist, dass endlich wieder die deutsche Fahne hochgezogen wird." 24 Stunden vor WM-Beginn schätzte der Ex-Weltmeister die Aussichten für das heißeste Eisen der Deutschen schon etwas skeptischer ein: "Wenn Timo und Ma später auf die Chinesen getroffen wären, hätten sie sich schon mehr aufeinander einstellen können und noch bessere Chancen gehabt."