zum Artikel Zehn Jahre Rekordjagd und kein Ende : Vettel feiert Formel-1-Jubiläum

Heppenheim: Sebastian Vettel feiert am Samstag sein "Zehnjähriges" in der Formel 1. Der achte Platz des Heppenheimers beim Debüt am 17. Juni 2007 in Indianapolis war der Startschuss für eine Bilderbuch-Karriere. [mehr]