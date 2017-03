Großer Erfolg für die Kasseler Hürdenläuferin Pamela Dutkiewicz: Die 25-Jährige ist bei der Hallen-EM in Belgrad aufs Podium gesprintet. Das Finale wurde für die Athletinnen zur nervlichen Zerreißprobe.

Pamela Dutkiewicz hat ihre starke Form auch bei den Hallen-Europameisterschaften in Belgrad unter Beweis gestellt. Die Kasselerin gewann am Freitagabend im 60-Meter-Hürdensprint Bronze. Dutkiewicz' Zeit von 7,95 Sekunden wurde nur von Landsfrau Cindy Roleder (7,88) und der weißrussischen Titelverteidigerin Alina Talaj (7,92) unterboten. Roleder holte die erste deutsche Goldmedaille im Hürdensprint seit Carolin Nytra im Jahr 2011.

Weitere Informationen Hessinnen bei der EM Einen Überblick über die hessischen Athletinnen in Belgrad sehen Sie hier. Ende der weiteren Informationen

"Ich bin so glücklich, vielen Dank", sagte Roleder, die im vergangenen Jahr in Amsterdam bei den Freiluft-Europameisterschaften bereits zu Gold gesprintet war. Dutkiewicz ging als frisch gebackene deutsche Hallenmeisterin an den Start. Die Hessin wollte in Belgrad "den Lauf meines Lebens" hinlegen, blieb aber unter ihrer persönlichen Bestzeit (7,79), die sie in diesem Jahr aufgestellt hatte.

Nervenkrieg am Start

Nach dem Zieleinlauf fielen sich Dutkiewicz und Roleder um den Hals und ließen sich mit der deutschen Flagge feiern. Beide hatten vor dem Rennen eine wahre Zerreißprobe erlebt: Mehrere Fehlstarts verzögerten das Finale, die Norwegerin Isabelle Pedersen wurde erst disqualifiziert, durfte dann aber doch starten. Dann wurde erneut zurückgeschossen, aber alle Sprinterinnen durften erneut starten. Am Ende hatte Roleder die besten Nerven.

Sendung: hr-iNFO Nachrichten, 3.3.2017, 21 Uhr