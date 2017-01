Die hessischen Eishockey-Zweitligisten haben am Sonntag Siege eingefahren. Dabei sammelten die Roten Teufel aus Bad Nauheim wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Ob der EC Bad Nauheim nun eine Serie startet? Das 2:1 bei den Lausitzer Füchsen bedeutete am Sonntag den zweiten Sieg in Folge für die Mittelhessen. In der Tabelle der DEL2 verkleinerten die Roten Teufel, bei denen Joel Johansson und Dominik Lascheit trafen, den Abstand auf Rang zehn. Als derzeit Elfter steht Bad Nauheim noch auf einem der ungeliebten Playdown-Plätze.

Siege fuhren auch die anderen beiden Hessen-Clubs ein: Die Löwen Frankfurt festigten den zweiten Tabellenplatz durch ein 6:3 beim ESV Kaufbeuren. Die Kassel Huskies gewannen ihrerseits mit 6:3 bei den Ravensburg Towerstars und erhöhten dadurch den Druck auf den Tabellendritten Dresdner Eislöwen (2:4 in Riessersee).