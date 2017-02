EC Bad Nauheim hält Serie am Leben

Für Bad Nauheim geht es in der DEL2 weiter bergauf. Gegen Freiburg zitterten sich die Roten Teufel zum fünften Sieg in Folge. Auch die Kassel Huskies jubelten am Sonntag, die Löwen Frankfurt kassierten eine Niederlage.

Die Aufholjagd des EC Bad Nauheim im Tabellenkeller der 2. Eishockey-Liga geht unvermindert weiter – auch wenn die Roten Teufel beim 4:3 nach Penalty-Shootout gegen den EHC Freiburg am Sonntag noch einmal richtig zittern mussten. Nach dem von Radek Krestan verwandelten Penalty konnten die knapp 2.000 Zuschauer dann endgültig jubeln. Krestan hatte bereits in der regulären Spielzeit zweimal getroffen.

Durch den neuerlichen Erfolg verließ Bad Nauheim als Zehnter erstmals seit langer Zeit die Playdown-Ränge. Dort steht vorerst der punktgleiche SC Riessersee.

Grund zur Freude hatten auch die Kassel Huskies beim souveränen 3:0-Auswärtssieg in Rosenheim. Beim Abstiegskandidaten ließ der Tabellendritte vor 3.162 Zuschauern nichts anbrennen: Adriano Carciola, Kevin Maginot und Jack Downing trafen für Kassel.

Die Löwen Frankfurt verloren ihr Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse mit 3:5. Erneut liefen die Hessen dabei einem frühen Rückstand hinterher. Als Lukas Laub im Schlussdrittel zum 3:3 ausgleichen konnte, brandete bei den 4.459 Zuschauern in Frankfurt Hoffnung auf, doch die Gäste behielten per Doppelschlag das letzte Wort.