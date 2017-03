Playoffs, Baby! Die Zweitligisten Löwen Frankfurt und Kassel Huskies starten in die spannendste Phase des Eishockey-Jahres. Für den EC Bad Nauheim geht es in den Playdowns um den Klassenerhalt. Die Teams im Schnell-Check.

Ab Dienstag wird es ernst: In der Deutschen Eishockey Liga 2 starten sowohl die Playoffs als auch die Playdowns. In der Meisterschaftsrunde kämpfen die Löwen Frankfurt und Titelverteidiger Kassel Huskies um den Pokal, in der Abstiegsrunde geht es für den EC Bad Nauheim um den Klassenerhalt. Wir verraten, wie die Mannschaften drauf sind und auf welche Schlüsselspieler es ankommt.

Löwen Frankfurt

Die Form

Der Tabellenzweite Frankfurt befindet sich schon seit Wochen in Playoff-Form. In den letzten sieben Hauptrunden-Spielen gab es sieben Siege. Allen voran das 6:1 bei Hauptrunden-Meister Bietigheim am 48. Spieltag hat aufhorchen lassen. Die bis heute letzte Niederlage – ein knappes 3:4 nach Verlängerung in Dresden – liegt schon fast einen Monat in der Vergangenheit. Die über die Pre-Playoffs freien Tage haben die Löwen genutzt, um zu regenerieren und um kleinere Blessuren auszukurieren. Beste Voraussetzungen also für einen guten Start ins Viertelfinale.

Der Gegner: EHC Freiburg

Die Wölfe qualifizierten sich am Sonntagabend über die Pre-Playoffs für das Viertelfinale. Im entscheidenden Spiel der Best-of-three-Serie gegen Ravensburg gab es einen 4:1-Heimsieg. Die Hauptrunde hatten die Breisgauer als Tabellensiebter abgeschlossen. Die bisherigen Auseinandersetzungen mit dem EHC in dieser Saison hat Frankfurt fast allesamt für sich entschieden. Drei Siegen – unter anderem einem 7:5-Spektakel Anfang März – steht lediglich eine 4:5-Heimniederlage entgegen. Die Bilanz spricht demnach klar für die Hessen.

Der Top-Scorer: Matthew Pistilli

Der Flügelspieler aus Kanada hat in Frankfurt wenig bis keine Anlaufzeit benötigt. Nach seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer avancierte er umgehend zu einem absoluten Leistungsträger. 32 Tore und 33 Vorlagen ergeben 65 Scorerpunkte – und das in 52 Spielen. Lediglich Bietigheims Matt McKnight war bislang noch erfolgreicher (72 Scorerpunkte). Die Löwen werden also auch in den Playoffs ihre Offensiv-Hoffnungen in Pistilli setzen. Übrigens: Teamkollege und Center C.J. Stretch liegt gerade einmal fünf Punkte hinter ihm und ist damit drittbester Scorer der DEL2-Hauptrunde.

Die Prognose

Nach der Schmach der vergangenen Saison, in der Frankfurt im Viertelfinale mit einem 0:4 in der Serie am hessischen Rivalen Kassel scheiterte, ist für die Löwen dieses Mal wesentlich mehr drin. Das Viertelfinale gegen Freiburg kann bei so viel Offensiv-Power schon nach vier, maximal fünf Spielen beendet sein. Die Frankfurter präsentieren sich in dieser Runde wesentlich geschlossener als noch vor einem Jahr. Deshalb kann auch das Halbfinale den Charakter einer Durchgangsstation annehmen. Selbst wenn es im Finale gegen Primus Bietigheim gehen sollte, kann der DEL2-Meister auch im Jahr 2017 aus Hessen kommen.

Kassel Huskies

Die Form

Rechtzeitig zum Ende der Hauptrunde haben die Schlittenhunde ihre Playoff-Form gefunden. Ähnlich wie Frankfurt konnten auch sie in Bietigheim einen in der Höhe unerwarteten Auswärtssieg verbuchen (4:1 am letzten Spieltag). Eine Woche zuvor hatte es allerdings eine 2:8-Heimpleite gegen die Dresdner Eislöwen gehagelt – einem Gegner, mit dem sich die Nordhessen normalerweise auf Augenhöhe befinden.

Der Gegner: Lausitzer Füchse

Das Team aus Weißwasser zählt zweifelsohne zu den Überraschungen dieser Saison. Mussten die Sachsen in der vergangenen Saison als Tabellenelfter den Gang in die Playdowns antreten, geht es dieses Mal als Fünfter ohne Umwege in die Playoffs. Der Blick auf die bisherigen Spiele beider Mannschaften in dieser Saison verspricht eine spannende und ausgeglichene Serie: Zwei Duelle gewannen die Huskies, zwei die Füchse. Das deutlichste Ergebnis – ein 5:1 Ende Dezember in Kassel – verbuchte aber Weißwasser.

Der Top-Scorer: Manuel Klinge

Der Kapitän, der in der vergangenen Woche seinen Vertrag bis 2020 verlängert hatte, zählt schon seit Jahren zu den Leistungsträgern des ECK. Auch in dieser Saison hat Klinge mit 50 Punkten (19 Tore, 31 Vorlagen) in 43 Spielen großen Anteil an einer erneut starken Hauptrunde. Neben dem gebürtigen Kasseler gehört auch Braden Pimm (45 Punkte) zu den Top-Scorern der Huskies.

Die Prognose

In der vergangenen Saison, an deren Ende der Titelgewinn stand, waren die Schlittenhunde in den Playoffs nicht zu stoppen. Das lässt sich nur wiederholen, wenn sich die Nordhessen nach der Pause möglichst schnell in einen Playoff-Rausch spielen. Die Lausitzer Füchse sind auch als Überraschungsteam nicht zu unterschätzen – und die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich Kassel mit Teams auf Augenhöhe gerne mal schwertut.

EC Bad Nauheim

Die Form

Petri Kujala Bild © Rhode/Storch

Vom Papier her sind die Roten Teufel alles andere als ein Playdown-Teilnehmer. In der Endabrechnung der Hauptrundentabelle liegen sie gerade einmal einen Zähler hinter Ravensburg auf Pre-Playoff-Rang zehn. Gegen genau diese Ravensburger feierten die Wetterauer am letzten Spieltag einen 4:1-Heimsieg. Der anschließende Kommentar von Trainer Petri Kujala: "Die Liga ist brutal."

Der Gegner: Eispiraten Crimmitschau

Der ETC war das schlechteste Team der Hauptrunde. Von den Pre-Playoffs – und damit vom direkten Klassenerhalt – waren die Sachsen 30 Punkte entfernt. Mut macht den Bad Nauheimern zudem die Saisonbilanz gegen Crimmitschau: Von den bislang vier Spielen konnten sie drei gewinnen. Lediglich am 24. Spieltag gab es eine knappe 5:6-Niederlage.

Der Schlüsselspieler: Radek Krestan

Der Deutsch-Tscheche, der auch schon für die Frankfurt Lions auf dem Eis stand, soll den EC in den Playdowns möglichst schnell zum Klassenerhalt schießen. Dass er auch in der Abstiegsrunde ein Hoffnungsträger sein kann, hat er bereits während der regulären Saison angedeutet: 18 Tore und 29 Vorlagen ergeben die starke Bilanz von 47 Punkten in 52 Spielen.

Die Prognose

Als "Pre-Playoff-Teilnehmer der Herzen" wird Bad Nauheim mit dem knallharten Abstiegskampf aller Voraussicht nach nichts zu tun haben. Zu knapp sind die Wetterauer an der Endrunde vorbeigeschlittert, zu wenig hat Crimmitschau dem EC entgegenzusetzen. Wenn alles perfekt läuft, können die Roten Teufel die Serie schon nach vier Spielen erfolgreich beenden.