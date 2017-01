Die Löwen Frankfurt haben ein tolles Spitzenspiel gegen die Bietigheim Steelers in der Deutschen Eishockey Liga 2 verloren. Jubeln konnten unterdessen die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim.

Die Löwen sind nicht länger Spitzenreiter der DEL 2. Die Frankfurter verloren das Spitzenspiel am Freitag gegen Verfolger Bietigheim Steelers knapp mit 4:5 und wurden von den Gästen in der Tabelle überholt. In einer rassigen Partie waren Patrick Jarrett, Lukas Laub, Matthew Pistilli und Richard Mueller für die Hausherren erfolgreich.

Doppelpack Downing, Doppelpack Sarault

Siege fuhren hingegen die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim ein. Die Schlittenhunde bezwangen die Heilbronner Falken auch dank eines Doppelpacks von Jack Downing mit 5:1. Die Roten Teufel schlugen die Eispiraten Crimmitschau 4:2. Für den EC traf Charlie Sarault zwei Mal.