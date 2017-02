In der Deutschen Eishockey Liga 2 neigt sich die Saison dem Ende entgegen. Während die Kassel Huskies und die Löwen Frankfurt sicher in den Playoffs sind, droht dem EC Bad Nauheim der Abstieg in die Oberliga.

Dem EC Bad Nauheim drohen zum Ende der regulären Spielzeit die Playdowns. Die Roten Teufel verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse mit 0:2 und liegen wieder auf dem elften Rang. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt drei Spieltage vor Rundenschluss zwei Punkte.

Wesentlich besser sieht es für die Kassel Huskies aus. Der Tabellendritte aus Nordhessen besiegte die Ravensburg Towerstars mit 5:4. Jens Meilleur trug sich doppelt in die Torschützenliste ein. Einen Sieg feierten auch die zweitplatzierten Löwen Frankfurt gegen den ESV Kaufbeuren. Einen 0:2-Rückstand drehten die Löwen noch in ein 5:3.