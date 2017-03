Die United Volleys Rhein-Main basteln weiter an ihrer Erfolgsgeschichte. Im Halbfinale des Volleyball-Europacups wartet nun ein echtes Schwergewicht: Der hr-sport zeigt das Gastspiel im französischen Tours am Dienstag im Livestream.

Im zweiten Jahr nach der Gründung greifen die United Volleys weiter nach den Sternen. Nach dem Einzug ins Halbfinale der Bundesliga-Playoffs stehen die Hessen auch im CEV-Pokal unter den letzten vier verbliebenen Teams. Im Halbfinale trifft die Mannschaft von Trainer Michael Warm auf den mehrfachen französischen Meister und Champions-League-Sieger Tours VB.

Der hr-sport zeigt das Hinspiel in Frankreich am Dienstag ab 20 Uhr im Livestream. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag in Frankfurt statt. Das hr-fernsehen überträgt die Partie ab 15 Uhr live aus der Fraport-Arena.

"Keine optimale Vorbereitung"

Cheftrainer Warm jubelte schon nach dem Erreichen der Halbfinalrunde von einem "Megaerfolg". Doch allein vom olympischen Gedanken "Dabei sein ist alles" werden die ambitionierten Gedanken nicht glücklich. Das Ziel ist das Finale um den Europacup, auch wenn die Volleys als Außenseiter ins deutsch-französische Kräftemessen gehen. Der Sieger trifft im Endspiel auf Fenerbahce Istanbul oder Trentino Volley, die das zweite Halbfinale bestreiten.

Die Hessen wollen gegen Tours mit der nötigen Lockerheit auftreten, brauchen aber auch die richtige Betriebstemperatur. Gerade in dieser Hinsicht haperte es nach Ansicht des Trainers zuletzt ein wenig. Nach dem vergleichsweise lockeren 2:0-Erfolg in den Liga-Playoffs über Herrsching - beide Spiele endeten ohne Satzverlust – bescherte der Spielplan den Volleys zuletzt ein freies Wochenende. "Das war natürlich keine optimale Vorbereitung", sagte Warm.

