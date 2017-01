Da ist das Ding! Fabian Hambüchen holte in Rio Gold am Reck.

Fabian Hambüchen hat eine tolle Karriere mit einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio gekrönt. 2016 war das Jahr des Wetzlarers, auch wenn es alles andere als gut für ihn begonnen hatte.

Fabian Hambüchen schien die Zeit davonzulaufen. Eine Entzündung in der Schulter setzte das Turn-Ass die erste Hälfte des Jahres 2016 komplett außer Gefecht. Das große Ziel, noch einmal bei den Olympischen Spielen anzutreten, war akut gefährdet. Und dann wendete sich doch noch alles zum Guten. "2016 war ein total turbulentes, emotionales und intensives Jahr für mich", fasste der Wetzlarer die vergangenen zwölf Monate im Interview mit der Deutschen Welle treffend zusammen.

Bronze, Silber, Gold

Hambüchen kurierte seine Verletzung gerade so weit aus, dass es für Olympia in Rio de Janeiro reichte. Dort legte er eine erinnerungswürdige Performance am Reck hin – und sicherte sich bei seinem letzten großen internationalen Turnier die Goldmedaille. Für den 29-Jährigen war es die Krönung einer großen Karriere, die lange Zeit als unvollständig galt.

Zwar stand Hambüchen bereits bei der Europa- und der Weltmeistermeisterschaft ganz oben auf dem Treppchen, sammelte 24 Medaillen bei internationalen Meisterschaften, bei den Olympischen Spielen musste er sich bis dato aber mit Bronze (2008) und Silber (2012) zufrieden geben.

Das Beste kommt zum Schluss

Dass es nun ausgerechnet im scheinbaren Seuchenjahr 2016 doch noch mit der Goldmedaille klappte, damit hatte er nicht gerechnet. "Vor einem halben oder dreiviertel Jahr, war da gar nicht dran zu denken. Ich konnte meine verletzte Schulter ja nicht mal im Alltag normal benutzen", erinnerte er sich.

Umso erfreulicher ging das Jahr für den 1,63 Meter großen Muskelmann zu Ende. Im Dezember wurde Hambüchen als "Sportler des Jahres" 2016 ausgezeichnet. Es war die zweite Ehrung für den Hessen nach 2007. "Besser hätte es nicht kommen können."