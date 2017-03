Neue Besitzer, neue Autos und definitiv ein neuer Weltmeister: Die neue Formel-1-Saison verspricht Spannung pur und ist vor allem für Sebastian Vettel enorm wichtig. Der Heppenheimer muss jetzt liefern, sagt hr-Experte Heiko Neumann im Interview.

Weltmeister Nico Rosberg ist im Ruhestand, jetzt muss ein Nachfolger her: Einer der heißesten Kandidaten auf den WM-Titel in der Formel 1 ist in dieser Saison mit Sebastian Vettel ein alter Bekannter. In der Vorsaison fuhr der Heppenheimer in seinem Ferrari oft nur hinterher - doch das soll und muss sich jetzt ändern. Wie groß die Chancen auf ein erneuten hessischen Triumph sind, schätzt hr-Reporter und Formel-1-Experte Heiko Neumann vor dem Saisonstart in Australien ein.

hessenschau.de: Heiko, du warst in Barcelona bei den Tests dabei. Die Ergebnisse von Ferrari waren überraschend gut. Ist die Scuderia der große Konkurrent für Mercedes?

Heiko Neumann: Ferrari ist auf jeden Fall der Nummer-eins-Konkurrent für Mercedes. Momentan kann man aber noch nicht genau einschätzen, wo alle stehen. Wirklich Aufschluss über die Saison gibt die Ziellinie am Sonntag in Melbourne. Sollte Ferrari wieder eine halbe Sekunde hinten dran sein, dann kann man jetzt schon sagen: Auch dieses Jahr wird das nix. Sollte Hamilton gewinnen, ist er quasi schon Weltmeiter. Wenn Vettel näher dran ist, dann ist alles offen.

hessenschau.de: Ist die Formel 1 in Puncto Hamilton dann halb so spannend ohne den großen Rivalen Nico Rosberg? Rosberg hat ja seine Karriere beendet.

Heiko Neumann: Dann haben wir dieses Jahr nicht Hamilton gegen Rosberg, sondern hoffentlich Hamilton gegen Vettel. Obwohl die beiden sich besser verstehen als Hamilton und Rosberg, wird es, wenn sie auf Augenhöhe sind, maximal drei Rennen dauern, dann werden sie genau so aufeinander losgehen wie letztes Jahr Hamilton und Rosberg. Das wird sogar noch interessanter werden als letzte Saison.

hessenschau.de: Wie groß sind Vettels Titel-Chancen? Da muss mehr kommen als nur ein Sieg.

Heiko Neumann: Ich würde im Moment sagen 50:50. Er hat jetzt zwei extrem magere Jahre mit Ferrari hinter sich. Gut, Michael Schumacher hat fünf Jahre gebraucht, um Weltmeister zu werden in Rot. Aber diese fünf Jahre hat Vettel nicht. Er muss dieses Jahr liefern, das wissen alle Beteiligten und in Barcelona war auch deutlich zu erkennen, dass Ferrari sehr angespannt ist. Das Team schottet sich ab, zieht sich zurück. Alles konzentriert sich voll auf die Arbeit. Von daher bin ich davon überzeugt, dass Ferrari nicht nur Großes vorhat, sondern auch großes leisten wird in diesem Jahr.

hessenschau.de: Im Moment stehen nur Mercedes und Ferrari in den Schlagzeilen, es gibt ja noch 20 andere Autos. Wer hat denn noch gute Chancen?

Heiko Neumann: Vor allem natürlich die beiden Red Bull. Die hatten ja genauso wie Ferrari in den letzten Jahren das Nachsehen gegenüber Mercedes. Bei Red Bull ist auch einiges passiert, obwohl die Testergebnisse jetzt im Vergleich zu Ferrari nicht ganz so gut waren. Das Team hat zwei überragende Fahrer mit Ricciardo und Verstappen. Sollte Ferrari schwächeln, wird Red Bull auf jeden Fall da sein.

hessenschau.de: Es war eigentlich eine Liebesbeziehung, Ferrari und Vettel. Wenn er nicht liefert, wird es aber schwierig. Wie sieht Vettels Zukunft bei der Scuderia aus? Mercedes scheint ja schon kräftig zu buhlen.

Heiko Neumann: Diese Liebesbeziehung zu Ferrari bröckelt schon ein bisschen, auch das war in Barcelona sichtbar. Beim ersten Test durften ja die Ferrari-Piloten an den ersten beiden Tagen keine Interviews geben. Das hat speziell auch Sebastian Vettel ein wenig irritiert. Wenn er null Siege holt, ist er definitiv weg und geht zu Mercedes. Auch bei nur zwei oder drei Siegen geht die Tendenz zu Mercedes. Nur wenn wirklich sichtbar ist, dass es bei Ferrari vorwärts geht, also fünf, sechs Siege aufwärts, dann gibt es eine Zukunft für Vettel in Rot.

Die Fragen stellte Christian Adolph (hr-sport).