Mit dem besten Weltcup-Ergebnis im Rücken nimmt Stephan Leyhe das dritte Springen bei der Vierschanzentournee in Angriff. In seiner nordhessischen Heimat hat er schon jetzt einen Boom ausgelöst.

Seine Geburtstagskerzen darf Stephan Leyhe zwar erst am Donnerstag auspusten. Einen guten Grund für ein Gläschen Sekt hätte der Fast-25-Jährige aber auch schon vorher gehabt. Platz acht auf der zweiten Station der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen am Neujahrstag war sein bislang bestes Ergebnis im Weltcup, einen besseren Start ins neue Jahr hätte er nicht erwischen können.

Ob der gebürtige Willinger tatsächlich mit Sekt auf seinen bis dato größten Erfolg angestoßen hat, ist nicht überliefert. Leyhe hat aber auf jeden Fall mit den starken Sprüngen weiteres Selbstvertrauen für die Tournee getankt. Nach einem Tag Pause geht es nun ab Dienstag (ab 13.50 Uhr; live in der ARD) für Leyhe und die anderen DSV-Adler in Innsbruck weiter.

"Stephan ist hier ein Idol"

Dann heißt es wieder: Daumen drücken für alle Leyhe-Fans in der nordhessischen Gemeinde. "Hier schaut jeder, wenn der Stephan springt", berichtet Christine Hensel, die Leiterin der Geschäftstelle des SC Willingen, dem hr-sport. Auch am Dienstag wird sie zusammen mit ihrem Mann vor dem TV-Gerät sitzen. Jürgen Hensel ist Präsident des Ski-Clubs und klingelte nach dem Wettbewerb in Garmisch sofort bei Leyhe durch.

SC Willingen @scwillingen Stephan Leyhe vom SCW feiert vor 20.000 Fans mit Platz acht beste Karriere-Ergebnisse beim Neujahrsspringen in... https://t.co/9NtpiBO2Yn

Die Hensels waren aber beileibe nicht die einzigen Gratulanten. "Viele haben ihm gratuliert. Stephan ist hier ein Idol", betont Christine Hensel. Und ein Zugpferd für den Ski-Club, der sich über mangelnden Nachwuchs nicht beschweren kann: "Wir haben das schon in den Jahren davor gemerkt und unheimlich viele junge Skispringer im Verein."

Die "Weltelite" in Sichtweite

Stephan Leyhe (li.) hat derzeit gut lachen. Bild © picture-alliance/dpa

Damit der Boom beim Ski-Club anhält, hofft man in Willingen auf weitere Erfolge von Leyhe, der bei großen Events noch keinen Podest-Platz geschafft hat. Bundestrainer Werner Schuster traut seinem Schützling, der in der Tour-Gesamtwertung den starken zehnten Rang belegt, in Zukunft noch viel mehr zu. "Er hat den nächsten Schritt in Richtung Weltelite gemacht", bescheinigte ihm der Chefcoach nach dem Neujahrsspringen.

Leyhe bleibt bescheiden, sieht noch Verbesserungspotenzial. Er beschreibt seine Entwicklung derzeit als "Auf und Ab" - doch mit klar aufsteigender Tendenz. Seine makellose Technik bringt ihn im Weltcup fast regelmäßig Platzierungen unter den Top 20 ein - oder jetzt sogar Rang acht.

Schon mehr Punkte gesammelt

Dass es mit dem gebürtigen Willinger, der im Schwarzwald lebt und trainiert, weiter nach vorne geht, verdeutlicht auch ein Blick auf die Gesamtwertung im Weltcup. Da hat Leyhe vor dem Springen in Innsbruck 122 Zähler auf dem Konto und damit schon 30 Punkte mehr gesammelt als im vergangenen Winter zum gleichen Zeitpunkt.

Nicht mehr lange, dann werden die Willinger ihrem Idol auch hautnah zujubeln dürfen. Denn Ende Januar steigt an der Mühlenkopfschanze der Weltcup mit Leyhe. "Ganz Willingen kommt an die Schanze", verspricht Christine Hensel. Bis dahin fiebern die Fans vor den Bildschirmen mit und hoffen in Innsbruck (3./4. Januar) und beim Tournee-Finale in Bischofshofen (5./6. Januar) auf weitere Topsprünge von Stephan Leyhe.