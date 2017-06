Race Across America

In zehn Tagen weniger als zehn Stunden schlafen, dafür aber die meiste Zeit Fahrrad fahren? Extremsportler Guido Löhr hat es getan. Seine Leistung in den USA inspiriert schon jetzt viele andere.

"Ich bin etwas müde und meine Beine sind ein bisschen schwer", erzählt Guido Löhr. Aber ich fühle mich eigentlich sehr wohl und zufrieden." Die Wahl der Wörter "etwas" und "ein bisschen" scheinen absurd, schaut man sich an, welche Strapazen hinter dem Extremsportler liegen.

In nur 9 Tagen, 22 Stunden und 40 Minuten hat der Gießener beim Race Across America (RAA) die Vereinigten Staaten mit dem Fahrrad durchquert. Geschlafen hat er in dieser Zeit weniger als zehn Stunden.

Zufriedenheitsbündel Guido Löhr

Auf seiner Reise passierte der Hesse zahlreiche Naturdenkmäler der USA, wahrnehmen konnte er die landschaftlichen Eindrücke auf dem Rad aber kaum. "Es ist sehr spektakulär, in der Abendsonne durch Monument Valley zu fahren", erklärt er im Gespräch mit dem hr-sport. "Zum Ende hin verblasst das aber immer mehr im Kampf gegen die Uhr, gegen den anderen Fahrer oder auch dagegen, einfach nicht aufzugeben."

Diesen Kampf hat er gewonnen. Die Ziele, die sich Löhr vor dem Rennen gesetzt hatte, hat er allesamt erreicht. "Ich wollte unter zehn Tagen fahren. Ich wollte in meiner Altersklasse möglichst vorne mitfahren, vielleicht gewinnen. Und ich wollte mit um das Podium kämpfen. Das alles haben wir geschafft", erzählt Löhr stolz. "Ich kann meine Zufriedenheit nicht in Worte fassen – ich bin ein einziges Bündel von Zufriedenheit."

Das Team macht 40 Prozent aus

Während dieser Zeit war seine zehnköpfige Crew immer an seiner Seite. "Die Teamerfahrung ist spektakulär", lobt der Extremsportler. Nur 30 Prozent des Erfolgs trage er selbst als Fahrer zum Erfolg bei. 40 Prozent mache die Mannschaft aus und auf die restlichen 30 Prozent, die äußeren Bedingungen, habe man keinen Einfluss.

Wenn er besonders müde war und kaum mehr Orientierung hatte, lotsten ihn seine Begleiter über die Strecke. Sie überzeugten ihn davon, weiterzumachen, wenn er glaubte, er fahre im Kreis und feuerten ihn bei schweren Abschnitten am Wegesrand an. "Die letzten vier schweren Anstiege, bei denen das komplette Team an der Seite stand und mich angepeitscht und angefeuert hat – das waren ganz spezielle Momente."

Motivation von anderen und für andere

Unterstützung bekam Löhr nicht nur von seinem Team vor Ort. Zahlreiche Nachrichten, Voicemails und Videos erhielt er auf seiner Reise. "Die vielen Nachrichten haben mich durch das Rennen getrieben", erzählt der Hesse. "Es hat mich bewegt, dass das so eine positive Wirkung auf andere hat und es hat sehr geholfen, wenn man mir die beim Fahren vorgelesen hat – vor allem nachts."

Auch Löhr stiftete während seiner Tour durch die USA Motivation. "Ich habe sehr viele Reaktionen bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe sie inspiriert, sich mehr zu bewegen oder sich ambitioniertere Ziele zu setzen", sagt Löhr und fügt an: "Man muss kein Profisportler sein, um Herausforderungen anzunehmen."

Keine Wiederholung geplant

Zwar ginge es Löhr besser als nach seiner ersten RAA-Teilnahme 2015, einen dritten Anlauf beim Race Across America wolle er aber nicht nehmen. "Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich würde das nie mehr tun und habe es auch ernst gemeint", gibt Löhr mit einem Lachen zu, "aber ich glaube, dass das jetzt wirklich die Grenze war für mich."