Edelmetall für die hessischen Leichtathleten bei den Deutschen Meisterschaften in Erfurt: Am ersten Wettkampf-Tag regnete es direkt Gold. Vor allem Hindernisläuferin Gesa Krause brillierte.

Gesa Felicitas Krause hat ihre Ausnahmestellung bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Erfurt eindrucksvoll unterstrichen. Die 24-Jährige aus Ehringshausen lief am Samstag über 3.000 Meter Hindernis scheinbar mühelos zu Gold. Krause, die in Frankfurt lebt, aber mittlerweile für Silvesterlauf Trier startet, überquerte nach 9:25,81 Minuten die Ziellinie. Dahinter landeten mit großem Abstand Jana Sussmann (Hamburg/9:57,59) und Cornelia Griesche (Regensburg/10:12,59).

Weitere Informationen Alles zur Leichtathletik-DM finden Sie bei unseren Kollegen von sportschau.de . Ende der weiteren Informationen

Damit stellte Krause einen neuen Rekord bei Deutschen Meisterschaften auf. Für die Hessin war es bereits der dritte Titel in Folge - in ihrer Spezialdisziplin war sie schon in den vergangenen beiden Jahren nicht zu schlagen. Und Krause ist in Erfurt noch nicht am Ende angelangt: Am Sonntag peilt die Sportsoldatin auch einen Goldlauf über 5.000 Meter an.

Siebter Streich für Hürdenläufer Bühler

Ebenfalls golderprobt ist Hürdenläufer Matthias Bühler. Der 30 Jahre alte Athlet der LG Eintracht Frankfurt gewann das Finale über 110 Meter Hürden vor Gregor Traber (Tübingen) und Erik Balnuweit (Wattenscheid). Bühler setzte sich in 13,50 Sekunden durch und holte damit bereits seine siebte Goldmedaille bei Deutschen Meisterschaften. Seit 2009 gewann Bühler stets Edelmetall. "Ich habe einen sehr guten Lauf erwischt. Siebter Titel - geil!", freute sich der Sieger.

Gold und Silber im Hammerwurf

Auch bei den Hammerwerferinnen ging kein Weg an den beiden hessischen Teilnehmerinnen vorbei. Die Goldmedaille holte sich Carolin Paesler von der LG Eintracht Frankfurt mit einer Weite von 69,51 Metern. "Ich bin im Moment noch sprachlos", sagte Paesler im Interview mit dem hr-sport, ehe sie doch noch passende Worte fand: "Es hat einfach alles zusammengepasst, ich habe die Chance genutzt."

Nicht ganz zufrieden war ihre Teamkollegin Kathrin Klaas trotz ihrer Silbermedaille bei einer Weite von 68,50 Metern. Die Frankfurterin plagt sich seit geraumer Zeit mit Rückenproblemen herum und fühlte sich auch am Samstag nicht topfit. "Es läuft alles nicht so rund", meinte Klaas, die Sophie Gimmler (LC Rehlingen/65,48 Meter) deutlich auf den dritten Rang verwiesen hatte. Die WM-Norm von 71,00 Metern hat das hessische Duo am Samstag verpasst. Klaas hat die Norm in dieser Saison allerdings schon erfüllt, ob sie in der aktuellen Form in London an den Start geht, ist hingegen offen.