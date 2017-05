Sebastian Vettels Weg zum ersten Titel mit Ferrari scheint geebnet. Das rote Auto ist eine Macht in der Formel 1. Mercedes bekommt seine Probleme nicht in den Griff - und der Teamrivale des Heppenheimers wird zum Helfer degradiert.

Sebastian Vettel benötigte weltmeisterliche Hilfe. Der historische Doppel-Erfolg für Ferrari in Monaco musste gefeiert werden, und bei der Planung der Siegerparty wandte sich der Mann des Tages vertrauensvoll an Nico Rosberg. "Wo feiert man denn hier", fragte Vettel den zurückgetretenen Champion mit einem Grinsen. "Du hast hier doch schon häufiger gewonnen als ich." Welche Location Rosberg von Weltmeister zu WM-Topfavorit zu empfehlen hatte, blieb allerdings geheim. "Das verrate ich dir später", feixte der Wiesbadener zurück.

Drei Monaco-Triumphe stehen für Rosberg in den Rekordbüchern, zwei sind es nun für Vettel. Doch dieser hier war für den Heppenheimer weit mehr als "nur" ein weiterer Sieg in seiner Statistik. Seit diesem Sonntag spricht alles dafür, dass 2017 das größte Jahr in Vettels Karriere werden kann: Der Weg zu seinem ersten WM-Titel mit Ferrari scheint geebnet.

In Schumachers Fußstapfen

Das rote Auto ist endlich wieder eine Macht. Nach sechs Rennen der Saison war die Formel 1 schon auf ganz verschiedenen Streckentypen unterwegs, der SF70-H funktionierte überall. Das war dann auch der Hauptgrund für den ersten Sieg der Scuderia in Monaco seit Michael Schumachers Erfolg im Jahr 2001: Der Ferrari ist besser als der Mercedes von Konkurrent Lewis Hamilton. Nach dem schwierigen vergangenen Jahr ist das für Ferrari Erleichterung und Genugtuung zugleich.

Als er oben auf dem Siegerpodest stand, habe er daher "an all die Leute in der Fabrik in Maranello gedacht", sagte Vettel: "Hinter uns liegen so viele harte Tage. In solchen Momenten realisiert man, was man geschafft hat." 25 Punkte beträgt nun der Vorsprung auf Hamilton, der nach Qualifying-Problemen mit seinem Silberpfeil nur Siebter wurde. Noch wichtiger mit Blick auf die weitere Saison ist allerdings, dass Vettel sich seit Sonntag der wohl bedingungslosen Unterstützung seines Rennstalls sicher sein kann.

Ist Vettel die Nummer 1?

Knapp die Hälfte des Rennens hing Vettel ohne Aussicht auf ein Überholmanöver hinter seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen fest, erst die Strategie der Ferrari-Box schleuste ihn am Finnen vorbei. Räikkönen wurde früh zum Reifenwechsel gerufen, Vettel durfte anschließend noch vier schnelle Runden drehen, unter den Bedingungen in Monaco war das ein klarer Vorteil. Das muss auch für Ferrari absehbar gewesen sein. Sogar Reifenhersteller Pirelli hatte vor dem Rennen mitgeteilt, dass in Monaco wohl ausnahmsweise der spätere Stopp der klügere sein würde, da die neuen Pneus sehr langlebig sind und sich kaum abnutzen.

Die Italiener beteuerten zwar, dass kein Plan dahinter steckte, doch so recht wollte man ihnen das nicht abnehmen. "Ferrari war zu einhundert Prozent klar, was sie mit dem Boxenstopp von Räikkönen bewirken", sagte etwa der frühere Formel-1-Pilot Alex Wurz bei motorsport-magazin.com: "Aus Ferrari-Sicht war das eine öffentliche Darstellung, dass sie auf eine Nummer eins und eine Nummer zwei setzen."

Die deutsche Diva

Der am Sonntag abgeschlagene Hamilton war derselben Meinung. Ferrari habe "sich auf seinen Nummer-eins-Fahrer festgelegt", sagte der Engländer: "Sie tun alles, damit Sebastian die maximalen Punkte holt. Es ist sehr ungewöhnlich, dass der Führende an der Box vom Teamkollegen überholt wird - es sei denn, das Team entscheidet es so."

Allerdings ist das nicht Hamiltons größte Sorge. Viel schwerer wiegt derzeit, dass Mercedes sein Auto viel zu häufig nicht "zufriedenstellen" kann: Je nach Strecken-Layout und Asphaltbeschaffenheit ist es kaum möglich, die Reifen auf Arbeitstemperatur zu halten. "Unser Auto sieht sehr gut aus, aber es ist eine Diva", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff lächelnd und bewies Galgenhumor: "Dabei sollten doch eigentlich die Italiener eine Diva haben."