Scharfe Kritik vom Olympiasieger: Fabian Hambüchen hält nichts von der geplanten Spitzensportreform. Die Bestrebung, Topathleten an einem Standort zentral trainieren zu lassen, bezeichnete der Wetzlarer als "den größten Sch… !!!“

Die geplante Spitzensportreform des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Innenministeriums sorgt weiter für heftige Diskussionen. Jetzt hat sich auch Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen mit deutlichen Worten zum Thema geäußert. "Wie kann man bloß sagen, dass man nur an EINEM bestimmten Ort Spitzenleistungen erbringen kann? Das ist einfach nur der größte Sch... !!!", erzürnte sich der 29-Jährige via Facebook über diesen Punkt der Reform.

"Jeder Sportler ist ein Individuum und hat das Recht, für sich persönlich die besten Bedingungen zu haben! Zum Glück haben wir in Hessen die volle Unterstützung durch den Landessportbund Hessen e.V. und den Olympiastützpunkt Hessen - denn ohne diese Menschen, hätte ich niemals meine Träume verwirklichen können", schrieb Hambüchen.

Ruderer wehrt sich gegen Umzug

Der Reck-Spezialist, der im Sommer in Rio sensationell Gold holte, lehnte es während seiner Karriere generell ab, in eine Sportfördergruppe der Bundeswehr oder ein Turn-Leistungszentrum zu wechseln. Er bevorzugte seinen Heimatort Wetzlar und Training mit seinem Vater.

Schon zuvor hatte sich etwa der Frankfurter Ruderer Lucas Schäfer bitter über die Reform beschwert. Statt wie bisher unter Top-Bedingungen in Frankfurt zu trainieren, müsste er in Zukunft nach Hamburg ziehen. "Wir haben im Süden viele starke Athleten, in Hamburg nur einen Nennenswerten. Es ist nicht nachvollziehbar, warum wir nun alle umziehen sollen", sagte er dem hr-sport.

Reform soll mehr Medaillen bringen

Mit der Spitzensportreform wollen DOSB und Innenministerium die Zahl der Medaillen bei Titelkämpfen erhöhen. Dafür sollen die besten Athleten einer Sportart an zentralen Stützpunkten zusammengezogen werden. Wer das nicht will, verliert Förderungen.

Dazu kommt ein ebenfalls in der Kritik stehendes neues Fördersystem, bei dem besonders die Sportarten unterstützt werden sollen, die gute Chancen auf Medaillen haben.