zum Artikel Start ins WM-Jahr 2017 geglückt : Sprinterin Mayer plant Überraschungs-Coup in London

Wetzlar: Gold bei den inoffiziellen Weltmeisterschaften hat sie bereits in der Tasche, jetzt will Lisa Mayer auch bei der "richtigen" Leichtathletik-WM in London abräumen. Die Wetzlarerin zeigt sich in glänzender Frühform. [mehr]