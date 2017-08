Die Frankfurterinnen Carolin Schäfer und Claudia Salman-Rath sind mit guten Leistungen in den WM-Siebenkampf gestartet. Während zwei Medaillenkandidatinnen bereits patzen, konnten die Hessinnen ihre starke Form abrufen.

Claudia Salman-Rath strahlte am frühen Morgen im Londoner Olympiastadion über das ganze Gesicht. An genau dieser Stelle hatte die Siebenkämpferin von der LG Eintracht Frankfurt bereits 2012 stehen wollen, verpasste damals aber knapp die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Am Samstag fiel genau hier der Startschuss für zwei lange Tage mit sieben Disziplinen und sowohl Rath, als auch ihre Vereinskollegin Carolin Schäfer haben dabei gute Chancen auf einen Medaillenplatz.

Schnelle Hürdenzeiten am Morgen

Der erste Wettkampftag begann für beide Hessinnen mit zufriedenstellenden Leistungen im Hürdenlauf. Salman-Rath, die in London auch im Weitsprung noch an den Start gehen wird, lief mit 13,52 Sekunden nah an ihre Saisonbestleistung ran. Mit ihr in einem Lauf: Die absolute Top-Favoritin aus Belgien, Nafissatou Thiam. Die 7000-Punkte-Frau kam hinter Rath ins Ziel, die diese Disziplin als Zehnte abschloss.

Die drittbeste Gesamt-Zeit lief Carolin Schäfer. Als Nummer zwei zur Weltmeisterschaft angereist, ließ sie sich beim Start in diesen Siebenkampf den Druck nicht anmerken. Die gebürtige Bad Wildungerin sprintete mit 13,09 Sekunden fast Bestleistung über die 100 Meter Hürden. Für Bronze-Kandidatin Laura Ikauniece-Admidina aus Lettland endete dagegen dieser Siebenkampf schon mit der ersten Disziplin: Sie verletzte sich beim Hürdenlauf und schied aus. Für Schäfer und Rath bedeutet das eine wichtige Konkurrentin auf die Medaillenränge weniger.

Schäfer und Rath bestätigen beim Hochsprung ihre Form

Beim anschließenden Hochsprung setzte zeitweise Regen ein und sorgte für erschwerte Bedingungen im Olympiastadion. Salman-Rath kam bis zu einer Höhe von 1,74 Metern fehlerlos durch den Wettkampf. Dann aber war Schluss für die Athletin der LG Eintracht-Frankfurt, die erst seit knapp einem halben Jahr von Weitsprungbundestrainer Ulli Knapp trainiert wird und dafür öfter mal ins Saarland fährt. Mit der erreichten Höhe kann Rath aber durchaus zufrieden sein – höher ist sie in diesem Jahr noch nicht gesprungen.

Ihre ehemalige Trainingskollegin Schäfer leistete sich mehr Fehler beim Hochsprung. Für sie war es ein Wettkampf der zweiten Versuche – drei Mal übersprang die Frankfurterin die Latte erst im zweiten Durchgang. Ihr vorher ausgegebenes Minimalziel von 1,83 Metern konnte sie dennoch locker erreichen und packte sogar noch eins oben drauf: Mit 1,86 Metern bestätigte sie ihre aktuelle Bestleistung.

Zwei Medaillen-Favoritinnen bereits gescheitert

Auch beim Hochsprung patzte eine starke Konkurrentin der beiden Hessinnen: Katarina Johnson-Thompson aus Großbritannien pokerte zu hoch. Sie ließ Höhen aus und sprang letzten Endes nur 1,80 Meter. Bei einer Bestleistung von 1,98 Metern hat die Britin nicht nur etliche Punkte verloren, sondern sehr wahrscheinlich auch die Chance auf Edelmetall.

Ab 20 Uhr (live im Ersten) geht es weiter mit dem Siebenkampf im Olympiastadion. Für Salman-Rath und Schäfer stehen noch Kugelstoßen und ein 200 Meter-Lauf aus. Während Rath am Mittag zurück ins Mannschaftshotel fährt, hat sich Schäfer für die Wettkampftage extra ein Hotel direkt neben dem Stadion genommen. Die beiden Hessinnen werden nach den guten Leistungen am Vormittag wohl an beiden Orten sehr gut entspannen können.