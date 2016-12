Kurz vor Weihnachten haben es die hessischen DEL2-Clubs besonders spannend gemacht: Alle drei Teams mussten am Freitagabend in die Verlängerung, nur die Kassel Huskies durften am Ende jubeln.

Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat beim 3:4 nach Penaltyschießen einen Heimsieg gegen den SC Riessersee am Freitag noch aus der Hand gegeben. Die Roten Teufel hatten sich nach einem 0:2-Rückstand im zweiten Drittel durch Tore von Andreas Pauli, Diego Hofland und Dusan Frosch einen 3:2-Vorsprung erkämpft, kassierten wenige Minuten vor Schluss aber den Ausgleich. Im Penaltyschießen sorgte Florian Vollmer für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Bad Nauheim steht nach dem steht als Zehnter damit weiter unter Druck.

Den Löwen Frankfurt bleibt im Jahresendspurt ebenfalls die Luft weg. Beim 3:4 nach Verlängerung gegen die Ravensburg Towerstars kassierte der Tabellenzweite aus Frankfurt bereits die vierte Niederlage in Folge. Dabei bewiesen die Löwen vor 3.327 Zuschauern zwar große Moral, mussten in der Overtime aber dennoch den entscheidenden Treffer durch Norman Hauner hinnehmen.

Besser machten es die Kassel Huskies: Dank Michael Christ kamen die Schlittenhunde zu einem 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen beim ESV Kaufbeuren. Manuel Klinge hatte im ersten Drittel die Führung der Heimmannschaft egalisiert. Mit Glück und Geschick sicherten die Huskies letztlich den einzigen hessischen Sieg in der DEL2.