Bei der Hallen-DM in Leipzig haben die hessischen Leichtathleten am Samstag für gleich mehrere Überraschungen gesorgt. Pamela Dutkiewicz. Lisa Mayer und Gianluca Puglisi stellten sogar persönliche Bestleistungen auf.

Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz hat mit einer starken Leistung Europameisterin Cindy Roleder entthront und bei der Hallen-DM in Leipzig den Titel gewonnen. Die gebürtige Kasselerin gewann die 60 Meter Hürden in europäischer Jahresbestleistung von 7:79 Sekunden vor der Vorjahressiegerin aus Halle, die in persönlicher Bestzeit von 7:84 Sekunden ins Ziel kam. Sie untermauerte damit ihre Ambitionen für die EM in Belgrad Anfang März.

Ein Ausrufezeichen setzte auch Lisa Mayer aus Langgöns-Oberkleen, die über 60 Meter in 7,18 Sekunden mit persönlicher Bestleistung auf Rang drei lief. Der Schwalmstädter Florian Orth sicherte sich in 8:10,31 Silber über die 3.000 Meter. Im Weitsprung schaffte es zudem Gianluca Puglisi vom Königsteiner SV mit 7,71 Meter im vierten Versuch und mit persönlicher Bestleistung auf Platz zwei.