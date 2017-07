Nach den vielen Erfolgen am Samstag gehen die Hessen bei der Leichtathletik-DM in Erfurt auch am Sonntag wieder auf die Jagd nach Edelmetall. Am frühen Abend standen bereits die drei nächsten Goldmedaillen auf der Habenseite.

Die hessischen Sportler haben bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Erfurt auch am zweiten Wettkampf-Tag tolle Leistungen geboten. Hier können Sie direkt zu den jeweiligen Spitzenleistungen springen.

In Abwesenheit der schwangeren Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat Sara Gambetta zum ersten Mal den DM-Titel geholt. In Erfurt setzte sich die Lauterbacherin mit 17,38 Metern vor Josephine Terlecki aus Halle/Saale (16,69) durch. Es war die geringste Siegerweite seit der Wiedervereinigung.

Schwanitz, die zuletzt viermal in Folge deutsche Meisterin geworden war, erwartet in diesem Jahr ihr erstes Kind und kann damit bei der WM in London (4. bis 13. August) ihren in Peking gewonnenen Titel nicht verteidigen. Als einzige deutsche Stoßerin hat Gambetta die London-Norm mit 18,14 Metern überboten.

Hindernis-Spezialistin Gesa Felicitas Krause hat unterdessen ein bemerkenswertes Double perfekt gemacht. Nach ihrem nie gefährdeten Sieg über 3.000 Meter Hindernis am Samstag setzte sich die WM-Dritte aus Ehringshausen am Sonntag auch gegen die Spezialistinnen über 5.000 Meter durch.

In einem packenden Finish verwies die 24-Jährige nach 16:20,10 Minuten Hanna Klein (16:20,24/Schorndorf) auf Rang zwei. "Ich wollte mit zwei Titeln nach Hause fahren, es war ein tolles Rennen - ich bin super happy", sagte Krause.

Bei den 400 Meter Hürden durfte sich die LG Eintracht Frankfurt gleich über zwei Mal Edelmetall freuen. Luke Campbell sicherte sich in 49,40 Sekunden den Deutschen Meistertitel. Nur 0,9 Sekunden später überquerte Georg Fleischhauer als zweiter Frankfurter die Ziellinie und sicherte sich die Vizemeisterschaft. Dritter wurde Max Scheible aus Lörrach (50,57).

"Ich wäre zwar gerne unter 50 Sekunden gelaufen, aber es war ja trotzdem über eine halbe Sekunde Saisonbestzeit", sagte Fleischhauer nach dem Rennen dem hr-sport. Dass er sich seinem Vereinskollegen Campbell geschlagen geben musste, damit kann er gut leben. "Luke war heute einfach echt gut und hat das verdient gewonnen", so Fleischhauer.