Die Nordhessin Nadine Horchler hat sich über Umwege doch noch ein Starter-Ticket für die Biathlon-Weltmeisterschaft in Hochfilzen gesichert. Das sagte die Weltcup-Siegerin dem hr-sport.

Positive Überraschung für Nadine Horchler: Ursprünglich von Damen-Bundestrainer Gerald Hönig nur als Ersatz für die Biathlon-WM in Hochfilzen angekündigt, geht die 30-Jährige nun doch als Starterin in die Wettkämpfe. Das verrät sie im Gespräch mit dem hr-sport: "Ich habe einen Anruf bekommen, dass ich auch den Sprint schon laufe, weil eine Läuferin ausfällt."

Die Nachnominierung für Freitag (ab 14.45 Uhr im Liveticker bei sportschau.de ) kommt Horchler nach eigener Aussage sogar entgegen. "Als Nachrückerin ist man ein bisschen befreiter", glaubt sie. Großen Druck macht sich die Nordhessin jedenfalls nicht: "Ich gehe an den Start wie die letzten Male auch und versuche einfach, meine Bestleistung abzuliefern. Dann schauen wir mal, was passiert."

Dauerschleife im Kopf

Mit dieser Einstellung fährt Horchler bislang sehr gut in dieser Saison. Im Januar sorgte die 30-Jährige mit ihrem Sieg beim Biathlon-Weltcup in Antholz für eine echte Sensation. Es folgten einige schlaflose Nächte, wie sie berichtet: "Die ersten drei Tage war mit Schlafen nicht so viel. Da geht einem eine Dauerschleife durch den Kopf. Es gab auch viele Anrufe." Je näher die am Mittwoch mit der Eröffnungsfeier startenden Wettkämpfe in Österreich aber kommen, desto mehr sei der Erfolg von Antholz "in den Hinterkopf gerückt".

Apropos fern: Ihre nordhessische Heimat bekommt die in Diemelsee geborene und für Willingen startende Athletin in der Wettkampfzeit kaum zu Gesicht. Horchler lebt und trainiert in Mittenwald in Oberbayern. Es sei aber immer wieder schön, zur Familie zurückzukehren. "Und natürlich will ich nach der Saison in Willingen mal feiern gehen. Das gehört auch dazu – je nachdem, wie viel es zu feiern gibt", lacht Horchler.