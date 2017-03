Sebastian Vettel hat sich bei den Testfahrten in Spanien am Mittwoch fannah präsentiert.

Sebastian Vettel hat sich bei den Testfahrten in Spanien am Mittwoch fannah präsentiert. Bild © picture-alliance/dpa

Bei den Formel-1-Testfahrten in Spanien wird das Jahr eins nach Weltmeister Nico Rosberg eingeläutet. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel steht dabei schon jetzt unter Druck, sagt hr-Experte Heiko Neumann im Interview.

Die Rennstrecke Circuit de Barcelona-Catalunya ist in diesen Tagen der Nabel der Formel-1-Welt. Bei besten Bedingungen testen Teams und Fahrer in hunderten von Runden ihre neuen Boliden. Nicht mehr mit dabei ist der gebürtige Wiesbadener und Ex-Mercedes-Pilot Nico Rosberg, der seine Karriere nach dem WM-Titel im vergangenen Jahr beendet hatte. Dafür will der zweite Hesse – Sebastian Vettel aus Heppenheim – mit dem traditionsreichen Ferrari-Rennstall an alte Erfolge anknüpfen. Drei Fragen an hr-Experte Heiko Neumann, der die ersten Tage in Spanien miterlebt hat.

hessenschau.de: Heiko, welche Eindrücke hast Du bei den Testfahrten gesammelt?

Heiko Neumann: Alle Autos sehen auf jeden Fall besser aus als in den vergangenen Jahren. Sie sind länger, schmaler und klingen deutlich lauter und kratziger. Kurzum: Endlich tut Formel 1 gucken wieder in den Ohren weh! Vettel ist mehr gefahren als in den Jahren zuvor und hat auch Bestzeiten erzielt. Das stimmt optimistisch, dass es in dieser Saison einen Konkurrenten für Mercedes gibt. Denn es spricht vieles dafür, dass es wieder eine Mercedes-Saison wird.

hessenschau.de: Auch ohne Rosberg?

Weitere Informationen Rosberg besucht Mercedes Rosberg hat seinem ehemaligen Rennstall bei den Testfahrten einen Besuch abgestattet. Er plauschte am Mittwoch mit seinem Nachfolger Valtteri Bottas, warf einen Blick auf die neuen Autos und schrieb Autogramme. Ende der weiteren Informationen

Neumann: Ja! Der "große Meister" Lewis Hamilton (ebenfalls Mercedes; d. Red) wurde in den vergangenen Jahren oft gereizt. Umso stärker kommt er jetzt zurück – mit so viel Wut im Bauch wie noch nie. An ihm wird kein Weg vorbeiführen. Er will allen zeigen, dass er der Beste ist.

hessenschau.de: Und was ist für Vettel und Ferrari möglich?

Neumann: Genau das ist die Frage, an der sehr viel hängt. Wenn es wieder eine Saison ohne Sieg wird, dann – so munkelt man im Fahrerlager – ist es sein letztes Jahr bei Ferrari. Die Ferrari-Jungs waren zumindest an den ersten zwei Tagen sehr zugeknöpft, haben Interviews kurzfristig abgesagt. Ferrari hat sich teilweise abgeschottet, das Team ist angespannt und nimmt diese Testfahrten richtig ernst. Das zeigt: Sie sind nicht in die Sonne gefahren, nur um mal zu gucken, was so gehen könnte.