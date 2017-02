Die Kassel Huskies haben in der DEL2 einen Sieg gegen Verfolger ESV Kaufbeuren eingefahren. Bei den Roten Teufeln aus Bad Nauheim lief Radek Krestan heiß. Die Löwen Frankfurt jubelten spät.

Big Point für die Kassel Huskies in der DEL2: Durch einen 3:2-Erfolg gegen den ESV Kaufbeuren vergrößerten die "Schlittenhunde" den Abstand auf den direkten Konkurrenten auf acht Punkte. Zuvor hatten in der Tabelle nur fünf Zähler zwischen Platz drei (Kassel) und sechs (Kaufbeuren) gelegen. Derek DeBlois (2) und Jens Meilleur ließen die Huskies am Freitagabend jubeln.

Der Tabellenzweite Löwen Frankfurt musste sich die Punkte bei den Ravensburg Towerstars hart verdienen. Matthew Pistilli schoss den 3:2-Erfolg bei den Ravensburg Towerstars in der Overtime heraus.

Derweil bleibt Bad Nauheim im Tabellenkeller weiter "on fire": das 7:4 beim SC Riessersee markierte bereits den vierten Erfolg in Serie für die Roten Teufel. Herausragender Akteur war der dreifache Torschütze Radek Krestan.