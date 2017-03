Im fünften Spiel haben die Kassel Huskies am Freitag für die Entscheidung gesorgt und den Einzug ins Halbfinale der DEL2-Playoffs perfekt gemacht. Da wartet nun ein ganz besonderer Gegner auf die Nordhessen. Bad Nauheim sicherte sich den Klassenerhalt.

Die Kassel Huskies stehen im Halbfinale der Playoffs der DEL2. Das Team von Trainer Rico Rossi feierte in der Serie Best-of-Seven am Freitagabend bereits den vierten Sieg gegen Weißwasser und sorgte damit für die Entscheidung. Beim 5:3-Erfolg gegen die Lausitzer Füchse trafen Steve Hanusch, zwei Mal Toni Ritter, Thomas Merl und Jack Downing für die Nordhessen. Dennis Swinnen betrieb auf Seiten der Gäste Ergebniskosmetik.

Im Halbfinale treffen die Huskies nun auf die Löwen Frankfurt. Die hatten den Einzug in die Runde der letzten Vier bereits am Dienstag perfekt gemacht. Den Löwen waren in vier Spielen gegen Freiburg vier Siege gelungen.

Rote Teufel bleiben in DEL2

Einen Grund zu feiern hatte am Freitagabend auch der EC Bad Nauheim. Die roten Teufel feierten einen 3:1-Sieg gegen die Eispiraten Crimmitschau und sicherten sich damit den Klassenerhalt. Für das Team von Coach Petri Kujala war es der vierte Sieg in Serie und damit die Entscheidung. "Es war eine harte Serie und es gibt hierbei keine leichten Gegner", sagte er nach der Partie. "Wir waren heute definitiv cleverer unterwegs."