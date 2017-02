Drei hessische Eishockey-Mannschaften, aber nur ein Sieg: Während die Kassel Huskies und die Löwen Frankfurt ihre Spiele verlieren, darf der EC Bad Nauheim einen Erfolg verbuchen.

Die Kassel Huskies haben am Dienstag eine bittere Niederlage in der DEL2 einstecken müssen. Im 600. Spiel von Kapitän und Vereins-Ikone Manuel Klinge verloren die Nordhessen bei den Lausitzer Füchsen mit 3:4 und bleiben in der Tabelle auf Rang drei. Klinge erzielte in seinem Jubiläumsspiel die zwischenzeitliche 2:1-Führung, konnte dann aber die Pleite nicht verhindern.

Besser lief es derweil für Bad Nauheim. Die Roten Teufel gewannen vor heimischer Kulisse mit 2:0 gegen Heilbronn. Die Löwen Frankfurt verloren zeitgleich in Dresden mit 3:4 nach Verlängerung.