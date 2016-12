Darts-WM - Idsteiner Hopp will Druck minimieren

Weltmeister in spe?

Deutschland lechzt nach einem Darts-Star - und Max Hopp ist der große Hoffnungsträger. Der 20-Jährige aus Idstein will die Erwartungshaltung vor seinem ersten WM-Auftritt am Donnerstag kleinhalten.

Max Hopp hat einen Traum. "Irgendwann möchte ich Weltmeister werden", sagt der größte deutsche Hoffnungsträger bei der Darts-WM, bremst aber im gleichen Atemzug die Erwartungen: "Ich weiß natürlich, dass man nicht von einem Tag auf den anderen ganz oben steht, sondern dass viele kleine Schritte dazu nötig sind."

Weitere Informationen Horvat ausgeschieden WM-Debütant Dragutin Horvat aus Kassel ist am Dienstag in der ersten Runde ausgeschieden. Ende der weiteren Informationen

Und die Schritte auf dem Weg in Richtung Darts-Olymp werden kleiner. Nach einem steilen Aufstieg in den vergangenen Jahren stagnierte Hopp. In der Weltrangliste ist er nach leichtem Formanstieg in der zweiten Jahreshälfte auf Rang 38 dennoch sieben Plätze besser platziert als zum selben Zeitpunkt 2015. Immerhin. Trotz seiner bereits fünften WM-Teilnahme ist der 20-Jährige nach wie vor einer der Jüngsten seiner Zunft.

Dauert die Entwicklung zu lange?

"Momentan entwickelt sich alles in die richtige Richtung, so soll es weitergehen", gibt sich Hopp geduldig. Manchem Beobachter geht diese Entwicklung nicht schnell genug. Nicht mehr nur zur Weihnachtszeit boomt Darts in Deutschland. Es fehlt ein Spieler, der auch mal bei Turnieren weit kommen kann. Dieser soll Hopp sein. Besser heute als morgen.

"Ich versuche, den Druck möglichst auszublenden", sagt der letztjährige Junioren-Weltmeister. "Eines Tages will ich diesen Wunsch nach einem deutschen Top-Spieler erfüllen, aber es wäre nicht hilfreich, mich selbst unter Druck zu setzen oder unter Druck setzen zu lassen."

Buh-Rufe - Hopp entschuldigt sich

Die wachsende Ungeduld bekam Hopp bereits zu spüren. So wurde er im September in Mülheim - bei einer herben Niederlage gegen seinen niederländischen WM-Erstrundengegner Vincent van der Voort - so lautstark ausgebuht, dass sich Hopp genötigt sah, sich mittels sozialer Netzwerke für den Auftritt zu entschuldigen. "Das habe ich abgehakt", sagt Hopp. Aber fest steht: Darts-Deutschland möchte auch endlich Erfolge sehen. Eine Erwartungshaltung, die Hopp (noch) nicht erfüllen kann.

Am Donnerstag im Erstrundenmatch gegen van der Voort ist Hopp wieder Außenseiter. Auch weil er gegen den besten Freund und Trauzeugen von Darts-Dominator Michael van Gerwen noch nie gewonnen hat und bei der WM vor zwei Jahren mit 0:4 sang- und klanglos unterging. "Vincent ist ein harter Brocken, als Nummer 20 der Welt der klare Favorit."

Vorbild aus Österreich?

Ein mögliches Vorbild für Hopp kommt aus Österreich. Im südlichen Nachbarland hat Mensur Suljovic in diesem Jahr völlig überraschend den Sprung vom Mitläufer in die Weltspitze geschafft. Ein Schritt, den auch der "Maximiser" bald gehen kann: "Was seinen Aufstieg betrifft, würde ich ihn da gerne nachahmen, keine Frage."

Zum Darts kam Hopp wie viele seiner Mitstreiter auf Umwegen. Eigentlich wollte der Idsteiner, der nun mit seiner ebenfalls Darts spielenden Lebensgefährtin Christin in der vogtländischen Einöde lebt, Handballer werden. Doch nach einem Sturz auf den Kopf ließ eine Bänderverletzung im Nackenbereich die Träume des damals Zwölfjährigen platzen. Als sein Vater ihm dann von einer Reise eine Dartscheibe mitbrachte, war der sportliche Ehrgeiz neu entfacht und der Weg zum möglichen deutschen Darts-Pionier begann.