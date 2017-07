Woher, wie alt, wie schwer? Und wo steht die Bestzeit? Mit unseren Fact-Sheets haben Sie die wichtigsten Infos zu den Top-Ironman-Athleten schnell zur Hand.

Sebastian Kienle #1

Geburtstag: 6. Juli 1984 (33), in Knittlingen (Baden-Württemberg)

Größe/Gewicht: 180 cm/73 kg



Erfolge Langdistanz: Sieger IronMan World Championships Hawaii (2014), 2-facher Sieger IronMan European Championships Frankfurt (2014, 2016), 4-facher Deutscher Meister (2005, 2006, 2010 und 2014)

Bestzeit Langdistanz: 07:52:43 beim IronMan Frankfurt 2016

Letzter Wettkampf: 11.06.17 Ironman 70.3 Kraichgau, 4. Sieg in 03:56:00

Letzte Langdistanz: Hawai 2016, 2. Platz in 08:10:02

Trainer: Lubos Bilek

Andreas Böcherer #2

Geburtstag: 6. April 1983 (34), in Freiburg im Breisgau

Größe/Gewicht: 182 cm/71 kg

Erfolge Langdistanz: 5. Platz IM WM Hawaii 2016, 2. Platz IM EM Frankfurt 2016

Bestzeit Langdistanz: 07:53:40 in Frankfurt 2016

Letzter Wettkampf: 18.06.17 Platz 2 in Helsingor in Bestzeit Mitteldistanz 03:44:26

Letzte Langdistanz: Hawai 2016, 5. Platz in 08:13:25

Trainer: Lubos Bilek

Patrick Lange #3

Geburtstag: 25. August 1986 (30), in Bad Wildungen

Größe/Gewicht: 1,78 m/63 kg



Erfolge Langdistanz: 3. Platz Ironman Hawaii 2016, Sieg IM Texas 2016

Bestzeit Langdistanz: 08:11:14 (inkl 5min. Zeitstrafe) Hawaii 2016 (4:44min. hinter Frodeno)



Letzter Wettkampf: 18.06.17 Stadttriathlon Erding 1:52:54 Olymp. Distanz (10km Run 33:04)

Letzte Langdistanz: Hawai 2016



Trainer: Faris Al-Sultan

Cyril Viennot #5

Geburtstag: 05. Juni 1982 (35), in Dole (Frankreich, 50km südwestlich von Dijon)

Größe/Gewicht: 179 cm/73 kg



Erfolge Langdistanz: Sieger IM UK 2014

Bestzeit Langdistanz: 08:02:44 Challenge Roth 2016 (4. Platz)



Letzter Wettkampf: 18.06.2017 1. Platz beim Ironman 70.3 in Pescara in 03:50:52

Letzte Langdistanz: 20.05.17 IM Lanzarote DNF, 04.03.17 IM New Zaeland 08:25:43 Platz 3



Trainer: Patrick Bringer

Cyril Viennot Bild © picture-alliance/dpa

Bas Diederen #6

Geburtstag: 19. Mai 1980 (37), in Sittard (Niederlande, Provinz Limburg)

Größe/Gewicht: 187 cm/79 kg



Erfolge Langdistanz: Sieg IM Netherlands 2015, Sieg Challenge Barcelona 2012

Bestzeit Langdistanz: 08:05:36 IronMan Frankfurt 2015 (4. Platz)



Letzter Wettkampf: 18.06.17 Ironman 70.3 Luxemburg (Remich) Platz 2 in 03:51:13

Letzte Langdistanz: 22.04.17 IM Texas Platz 12 in 08:14:31

Bas Diederen Bild © Imago

Michael Raelert #7

Geburtstag: 29. August 2980 (36), in Rostock

Größe/Gewicht: 188 cm/74 kg



Erfolge Langdistanz: 2. Platz IronMan Regensburg 2012 in 08:18:53

Bestzeit Langdistanz: 08:16:58 IM Germany 2013 Platz 7



Letzter Wettkampf: 25.06.17 Sieg Chiemsee Triathlon in 03:39:44 Mitteldistanz

Letzte Langdistanz: 07.07.13 IM Germany in 08:16:58, IM Switzerland 19.07.15 DNF



Trainer: Wolfram Bott

Michael Raelert Bild © picture-alliance/dpa

Horst Reichel #8

Geburtstag: 28. März 1982 (35), in Darmstadt

Größe/Gewicht: 186 cm/72 kg



Erfolge Langdistanz: Sieger IronMan Sweden (Kalmar) 2014 in 08:13:01

Bestzeit Langdistanz: 08:10:12 Ironman Sweden 2012 Platz 3



Letzter Wettkampf: 18.06.17 Challenge Heilbronn in 04:07:34 zu Platz 3

Letzte Langdistanz: 24.09.16 IM Mallorca in 09:01:40, Platz 16 (bis KM36 Run noch Platz 3)



Trainer: Rainer Skutschik

Horst Reichel Bild © Imago

Marko Albert #13

Geburtstag: 25. Juni 1979 (38), Tallinn (Estland)

Größe/Gewicht: 189 cm / 78 kg



Erfolge Langdistanz: Ironman New Zealand Sieg 2014

Bestzeit Langdistanz: 08:08:17 Ironman Austria 2011



Letzter Wettkampf: 04.06.17 70.3 Victoria Platz 1 in 03:58:36

Letzte Langdistanz: 04.03.17 Ironman New Zealand (Taupo) 08:30:16



Trainer: Jüri Käen

Marko Albert Bild © picture-alliance/dpa

Lukasz Wojt #56

Geburtstag: 13. Mai 1982, in Danzig (Polen)

Körpergröße: 197 cm / 85 kg



Erfolge Langdistanz: Gibt sein Debut auf der Langdistanz beim IronMan Frankfurt 2017

Letzter Wettkampf: 18.06.17 beim 70.3 Luxembourg Platz 6 in 03:53:43

Lukasz Wojt Bild © Imago

Anja Beranek #101

Geburtstag: 6. Januar 1985 (32), in Bamberg

Größe/Gewicht: 165 cm/54 kg



Erfolge Langdistanz: 4. Platz Hawaii 2016, Sieg IM Schweiz 2013, Sieg IM Wales 2015

Bestzeit Langdistanz: 08:55:19 in Roth DTU 2015 1. Platz



Letzter Wettkampf: 03.06.17 Challenge Samorin (Slowakei) in 04:23:51

Letzte Langdistanz: 4. Platz Hawaii 2016 in 09:14:26

Sarah Crowley #103

Geburtstag: 1983 (34), in Brisbane (Australien)

Größe/Gewicht: 168 cm / 54kg



Erfolge Langdistanz: Sieg IM Cairns 2017 in 08:58:14

Bestzeit Langdistanz: 08:58:14 Cairns 2017



Letzter Wettkampf: 11.06.17 IM Cairns 1. Platz in 08:58:14

Letzte Langdistanz: 11.06.17 IM Cairns 1. Platz in 08:58:14



Trainer: Cameron Watt

Sarah Crowley Bild © picture-alliance/dpa

Sonja Tajsich #104

Geburtstag: 3. Dezember 1975 (41), in München

Größe/Gewicht: 168 cm / 55 kg



Erfolge Langdistanz: Vizeeuropameisterin 2012, 4. Platz Ironman Hawaii 2012, Siege IM Malaysia 2006, IM South Africa 2010 und Regensburg 2010

Bestzeit Langdistanz: 08:49:47 Challenge Roth 2012 mit 2. Platz Vize-Europameisterin



Letzter Wettkampf: 28.05.17 Ironman Brasil, 2. Platz in 08:57:36

Letzte Langdistanz: 28.05.17 Beim Ironman Brasil in Florianopolis, 2. Platz in 08:57:36



Trainer: Wolfram Bott

Katja Konschak #116

Geburtstag: 1. Juli 1978 (39), in Halle (Saale)

Größe/Gewicht: 172 cm/58 kg



Erfolge Langdistanz: Deutsche Meisterin + 2. Bei der EM beim IM Frankfurt 2016 in 09:09:58

Bestzeit Langdistanz: 09:04:14 Challenge Roth 2013 mit 4. Platz (bzw. 2. Platz DM)



Letzter Wettkampf: 18.06.17 beim 70.3 Luxembourg 3. Platz in 04:25:30

Letzte Langdistanz: 2.04.17 Ironman South Africa 6. Platz in 09:25:40

Katja Konschak Bild © Imago





Michaela Herlbauer #127

Geburtstag: 17. Oktober 1986 (30), in Linz (Österreich)

Größe/Gewicht: 154 cm / 43kg



Erfolge Langdistanz: Österreichische Meisterin 2016, Platz 18 Ironman Hawaii

Bestzeit Langdistanz: 08:57:23 Platz 2 Ironman Austria 2016



Letzter Wettkampf: 02.07.17 IM Austria DNF, fühlte sich krank auf dem Rad (Infekt), 11.06.17 Keszthely Triathlon (Ungarn) Siegerin in 04:19:00

Letzte Langdistanz: 22.04.17 Ironman Texas 2. Platz in 08:59:31, 02.07.17 Ironman Austria Rennabbruch



Trainer: Alun Woodward

Michaela Herlbauer Bild © Imago

Lucy Charles #125

Geburtstag: 15. September 1993 (23), Enfield Town (England, nördlich von London)

Größe/Gewicht: 1,74 cm / 58 kg



Erfolge Langdistanz: 2015 Weltmeisterin Ironman Hawaii (F18-24), Sieg IM Lanzarote 2017

Bestzeit Langdistanz: 09:35:40 Ironman Lanzarote 2017 (1. Platz)



Letzter Wettkampf: 03.06.17 Siegerin der Challenge Samorin (Slowakei) in 04:13:59

Letzte Langdistanz: 20.05.17 Sieg Ironman Lanzarote in 09:35:40

Trainer: Reece Barclay (Verlobter)