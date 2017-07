Lukasz Wojt von der SG Frankfurt hat Großes vor: Beim Ironman will er am Sonntag auf der Schwimmstrecke einen neuen Rekord aufstellen. Doch das Wetter könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen.

Geht es nach Schwimm-Ass Wojt, ist die Bestmarke von Jan Sibbersen aus dem Jahr 2004 dieses Mal fällig. Dafür müsste der gebürtige Pole, der seit 20 Jahren in Frankfurt lebt und 2008 an den Olympischen Spielen in Peking teilnahm, die 3,8 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von weniger als 42:17 Minuten absolvieren. Rein körperlich ist der Freistil- und Lagenspezialist dazu in der Lage – allein die äußeren Bedingungen werden einen neuen Rekord höchstwahrscheinlich verhindern.

Übersteigt die Wassertemperatur einen Wert von 21,9 Grad Celsius, ist den Profis das Tragen eines Neoprenanzuges untersagt – und genau darauf läuft es hinaus. "Das wird dann wahrscheinlich eher nix mit dem Rekord", sagt Wojt gegenüber dem hr-sport. "So ein Anzug sorgt für mehr Stabilität im Rumpf und macht einen Unterschied von bis zu zweieinhalb Minuten aus." Enttäuscht ist der 35-Jährige deshalb aber nicht. Im Gegenteil.

Zwei Teller Nudeln, eine Kugel Eis

Nach knapp zehn Triathlon-Mitteldistanzen ist die Vorfreude auf seine erste Langdistanz groß. Mit einer guten Schwimmzeit rechnet Wojt so oder so. "Ich habe Angst, dass ich nach dem Schwimmen Vorsprung habe und total überdrehe, wenn ich auf dem Rad als Erster in die Stadt einfahre", sagt er. "Das würde sich hinten raus doppelt und dreifach rächen. Die Frage ist, ob man mit Verstand oder Herz fährt."

Weitere Informationen Der Ironman live Der Hessische Rundfunk berichtet auch in diesem Jahr live vom Ironman Frankfurt. Alle Sendezeiten und Infos zum Livestream finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Klar ist nur: Wojt wird auf jeden Fall mit einem gut gefüllten Magen unterwegs sein. Die Nacht vor dem Rennen verbringt er nicht in einem Hotel, sondern bei seiner Mutter. Und die sorgt dafür, dass ihr Sohn die nötige Energie tankt. "Sie wird abends schön Nudeln kochen, davon haue ich mir zwei Teller rein – und am Ende noch eine Kugel Eis." An der kulinarischen Verpflegung soll der neue Schwimmrekord jedenfalls nicht scheitern.