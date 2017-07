2014, 2016 – 2017? Sebastian Kienle hat gute Chancen, den Ironman Frankfurt zum insgesamt dritten Mal zu gewinnen. Im Interview spricht der Top-Favorit über seine Vorbereitung, die ärgsten Konkurrenten und seine Vorliebe für das Traditionsrennen im Rhein-Main-Gebiet.

Vorhang auf für den Titelverteidiger: Sebastian Kienle ist auch im Jahr 2017 Top-Favorit auf den Sieg beim Ironman Frankfurt. Der amtierende Vize-Weltmeister konzentriert sich auf das Rennen in der Mainmetropole – denkt aber schon längst an den Saison-Höhepunkt auf Hawaii.

hessenschau.de: Herr Kienle, wie gut sind Ihre Wiederholungstäter-Qualitäten?

Sebastian Kienle: Ich würde sagen: einigermaßen anständig. In diversen Rennen habe ich das ja schon ein paar Mal geschafft. Und auch sonst bin ich gerne Wiederholungstäter – weil sich herausgestellt hat, dass es sich lohnt, etwas zu wiederholen.

hessenschau.de: Also sehen Sie gute Chancen, Ihren Triumph aus dem vergangenen Jahr beim Ironman Frankfurt zu wiederholen?

Kienle: Auf jeden Fall. Die Vorbereitung war sehr gut und ich kenne das Rennen inzwischen auch sehr gut. Die Chancen sind da.

hessenschau.de: Ihre Generalprobe hätte nicht besser laufen können. Bei Ihrem Heimrennen – dem Ironman 70.3 Kraichgau – gelang Ihnen ein souveräner Sieg mit mehr als elf Minuten Vorsprung auf den ersten Verfolger. Böse Zungen würden aber behaupten: Dieser Erfolg ist nicht viel wert, weil es keine ernstzunehmende Konkurrenz gab.

Kienle: Naja, die Zungen müssen gar nicht böse sein. Es ist eine realistische Einschätzung, dass nicht die große Konkurrenz am Start war. Patrick Lange war nicht dabei, weil er noch ein paar Probleme verletzungsbedingter Natur hatte – oder sich noch nicht 100-prozentig bereit gefühlt hat. Dementsprechend war das eher ein Test für mich selbst. In Frankfurt wird das deutlich anders aussehen.

hessenschau.de: Im vergangenen Jahr haben Sie sich ein packendes Rennen mit Andreas Böcherer geliefert. Ist er wieder Ihr ärgster Konkurrent, wenn es für Sie dieses Mal um die Titelverteidigung geht?

Weitere Informationen Der Ironman live Der Hessische Rundfunk berichtet auch in diesem Jahr live vom Ironman Frankfurt. Alle Sendezeiten und Infos zum Livestream finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Kienle: Ich würde nicht sagen, dass es den einen Herausforderer gibt. Andi gehört auf jeden Fall dazu, Patrick Lange genauso. Von den Top fünf der WM auf Hawaii sind immerhin drei am Start. Das zeigt, wie stark das Rennen besetzt ist. Allgemein ist Deutschland im Moment auf der Triathlon-Langdistanz sehr, sehr stark. Und dann gibt es noch ein paar, die noch nicht so im Blickpunkt der Medien stehen. Der Schwede Patrik Nilsson zum Beispiel. Er ist relativ neu in der Szene und besitzt ein großes Entwicklungspotenzial. Ein Rennen wie in Frankfurt ist die passende Bühne, um das auch mal zu zeigen.

hessenschau.de: Ein Star wie Jan Frodeno nimmt schon zum zweiten Mal in Folge nicht am Ironman Frankfurt teil. Sie hingegen halten dem Traditionsrennen die Treue. Warum eigentlich?

Kienle: Zum einen passt der Termin sehr gut in meinen Rennkalender. Früher hieß es immer: Frankfurt und Hawaii in einem Jahr gewinnen – das funktioniert nicht. 2014 habe ich genau das geschafft. 2015 hat es dann Jan geschafft. Zum anderen ist es ein unheimlich schönes Rennen, an das ich viele gute Erinnerungen habe. Da ich mich für die Weltmeisterschaften qualifizieren will, muss ich zumindest bei einer anderen Ironman-Langdistanz starten.

Wenn ich also bei der Challenge Roth starten wollen würde, müsste ich in einem Jahr drei Langdistanzen absolvieren. Das wäre relativ schwierig. Hinzu kommt, dass es für meine Sponsoren ein wichtiges Rennen ist. Eine Live-Übertragung im Fernsehen, wie es der hr macht, ist bei uns im Triathlon nicht selbstverständlich. Außerdem würde ich mich ganz gerne wieder Europameister nennen dürfen.

hessenschau.de: Nach der EM kommt die WM auf Hawaii. Wie groß sind Chancen und Hoffnungen, dass Sie sich nach 2014 auch wieder Weltmeister nennen dürfen?

Kienle (lächelt): Hoffen bringt im Normalfall in unserem Metier relativ wenig. Man muss in der Lage sein, dafür arbeiten zu können – und das bin ich in diesem Jahr. Ich bin verletzungs- und krankheitsfrei. Mir ist klar, dass in Kona eine 100-prozentige Form nicht reichen wird, um Jan schlagen zu können. Da braucht es schon 110 Prozent. An diesen zehn Prozent arbeite ich nach dem Ironman Frankfurt.

Die Fragen stellten Gerald Schäfer und Patrick Stricker.