Der Countdown läuft: Am Sonntag sind Frankfurt und weite Teile des Rhein-Main-Gebietes wieder fest in Ironman-Hand. Auch ein Profi aus Hessen will bei dem prestigeträchtigen Rennen vorne mitmischen.

3,8 Kilometer Schwimmen, fast 180 Kilometer Radfahren* und zum Abschluss ein Marathonlauf: Der Ironman Frankfurt ist das mitunter Härteste, was der Triathlon-Sport im Langdistanz-Bereich zu bieten hat. Wenn am 9. Juli um 6.30 Uhr am Langener Waldsee der Startschuss fällt, werden wieder einmal mehr als 3.000 Athletinnen und Athleten aus 65 Nationen dabei sein. Im Zentrum des längsten Sport-Tages des Jahres steht auch 2017 die Jagd der Profis nach dem Europameisterschafts-Titel.

Weitere Informationen Der Ironman live Der Hessische Rundfunk berichtet auch in diesem Jahr live vom Ironman Frankfurt.

Bei den Männern führt der Weg dabei über Sebastian Kienle. Der Vorjahressieger ist auch dieses Mal Top-Favorit. Seine Generalprobe – der Ironman 70.3 im Kraichgau – gipfelte in einem souveränen Sieg. Entsprechend gut gelaunt war der 32-Jährige zuletzt anzutreffen. "Hätte kaum besser sein können", beschrieb er einerseits den Ausgang seines Heimrennens, andererseits aber auch den Verlauf der Vorbereitung. Die Grundlagen hatte Kienle Anfang des Jahres in einem längeren Trainingslager in den USA gelegt.

Lokalmatador Lange will mehr als "finishen"

Herausgefordert wird er abermals von Andreas Böcherer. Im vergangenen Jahr hatten sich die beiden ein packendes Duell geliefert, das Kienle erst im Verlauf des Marathons für sich entscheiden konnte. Auch am kommenden Sonntag könnte Böcherer wieder Kienles ärgster Konkurrent werden. Der Freiburger reist als frischgebackener Vize-Europameister über die halbe Ironman-Distanz nach Frankfurt.

Dort werden am Renntag viele Augen auf Patrick Lange gerichtet sein. Für den gebürtigen Bad Wildunger (Nordhessen), der für den DSW 1912 Darmstadt startet, ist der Frankfurter Ironman das Heimspiel schlechthin. Allerdings: Eine Siegchance rechnet dem Überraschungs-WM-Dritten niemand zu – auch er selbst nicht. Der 30-Jährige kämpfte praktisch das gesamte Frühjahr über mit einem Knochenmarködem im Fuß, der Trainingsrückstand im läuferischen Bereich ist beachtlich. Unter normalen Umständen ist das Langes stärkste Disziplin.

Erster deutscher Frauen-Sieg seit 2010?

"Die oberste Priorität ist absolut, die Ziellinie zu sehen", sagte der Lokalmatador deshalb dem hr-sport. In diesem Fall wäre er erneut für die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii qualifiziert. "Aber ich werde definitiv nicht an den Start gehen, um nur diesen Nachweis zu erbringen. Dafür bin ich nicht der Typ. Ich will an meine Grenzen gehen und sehen, wie weit mich das trägt."

Bei den Frauen stehen die Chancen auf den ersten deutschen Sieg seit 2010 so gut wie lange nicht. Die beiden hr-Expertinnen Nicole Leder (Siegerin beim Ironman Frankfurt 2007) und Andrea Steinbecher (Siegerin 2006, damals Brede) haben allen voran Anja Beranek auf dem Schirm.

Über die 32-Jährige sagen sie fast unisono: "Auf dem Papier ist Beranek die Favoritin, sie wird das Rennen auf jeden Fall mitbestimmen." Zudem stehen mit Katja Konschak die Vorjahres-Zweite und mit Diana Riesler eine weitere erfahrene Athletin auf der Starterliste. Für Spannung ist aus deutscher Sicht beim längsten Sport-Tag des Jahres also gesorgt.

*Wegen einer Baustelle in Friedberg beträgt die Länge der Radstrecke laut Veranstalter in diesem Jahr ausnahmsweise 177 Kilometer.

