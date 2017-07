Nach den Folgen einer Fußverletzung geht Patrick Lange den Ironman Frankfurt mit einem gehörigen Trainingsrückstand an. Warum der Lokalmatador dennoch positiv gestimmt ist, verrät er im Interview.

Patrick Lange hat ein turbulentes Dreivierteljahr hinter sich. Der überraschende Podiumsplatz bei der Ironman-Weltmeisterschaft im Oktober auf Hawaii spülte ihn schlagartig in die Weltelite. Auch den Saisonauftakt im Februar in Abu Dhabi gestaltete er erfolgreich. Doch dann machte ihm ein Knochenmarködem im Fuß zu schaffen, wochenlang konnte Lange nicht anständig trainieren. Als gebürtiger Bad Wildunger (Nordhessen), der für den DSW 1912 Darmstadt startet, hofft er auf den Heimvorteil.

hessenschau.de: Herr Lange, die wichtigste Frage zuerst: Wie geht's Ihnen?

Patrick Lange: Sehr gut. Der Fuß hat das Training der letzten Wochen ausgehalten und zugelassen. Allerdings muss man abwarten, wie viel Form durch die dreimonatige Pause verlorengegangen ist.

hessenschau.de: Die letzte Wasserstandsmeldung Ihres Managers Jan Sibbersen lautete: Patrick Lange ist zu 97 bis 99 Prozent beim Ironman Frankfurt dabei. Kommen nun von Ihnen die fehlenden ein bis drei Prozent?

Lange: Stand heute bin ich definitiv zu 100 Prozent dabei – und zu 110 Prozent motiviert. Aber man kann ja nie vorhersagen, was die Zukunft bringt. Wir betreiben einen Outdoor-Sport, ich kann immer von einem Auto angefahren werden oder mir eine Erkältung einfangen. Aber ich bin sehr zuversichtlich und will jetzt einfach nur noch das Letzte an Form heraus kitzeln.

hessenschau.de: Inwiefern haben Sie Ihr Training im Schwimm- und Radbereich intensiviert, um die Defizite im läuferischen Bereich auszugleichen?

Lange: Man muss es so sagen, dass ich im Schwimmen und Radfahren zumindest weitertrainieren konnte. Das war schon sehr skurril. Selbst beim Schwimmen habe ich den Fuß teilweise deutlich gespürt. Auch beim Radfahren musste ich vorsichtig sein. Wenn ich Druck auf den Fuß gegeben habe, hat es hier und da echt gezwickt. Auch in den anderen Disziplinen musste ich also einen kleinen Ritt auf der Rasierklinge wagen, um nicht zu viel zu verlieren.

hessenschau.de: Mit welchem Ziel gehen Sie in Anbetracht des Trainingsrückstandes an den Start?

Lange: Die oberste Priorität ist absolut, die Ziellinie zu sehen – dann bin ich für die Ironman-WM auf Hawaii qualifiziert. Aber ich werde definitiv nicht an den Start gehen, um nur diesen Nachweis zu erbringen. Dafür bin ich nicht der Typ. Ich will an meine Grenzen gehen und sehen, wie weit mich das trägt.

hessenschau.de: Sie sind gebürtiger Nordhesse, starten für einen Darmstädter Verein. Der Ironman Frankfurt ist also Ihr Heimspiel. Verspüren Sie eigentlich einen Druck, den hiesigen Fans etwas zu bieten?

Lange: Das kann ich nicht verneinen. Man muss halt auch ganz klar sagen: Für mich ist diese Situation Neuland, da ich erst durch den Erfolg auf Hawaii ins Rampenlicht gerückt bin. Aber ich denke, ich bekomme es ganz gut hin, den Druck in positive Energie umzumünzen. Beim Training auf der Radstrecke haben mir noch nie so viele Menschen hinterhergerufen: "Los, Patrick, räum das Ding ab!" Das ist schon ein tolles Gefühl.

Das Gespräch führte Patrick Stricker.