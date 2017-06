Radprofi John Degenkolb ist bei der Tour de Suisse nur haarscharf an einem Etappensieg vorbeigeschrammt. Der Oberurseler musste sich am Montag mit dem dritten Rang begnügen.

Radprofi John Degenkolb hat auch am Montag den Etappensieg bei der 81. Tour de Suisse verpasst. Der Oberurseler (Trek-Segafredo) sprintete nach 159 Kilometern von Menziken nach Bern hinter dem Australier Michael Matthews vom deutschen Team Sunweb und Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) aus der Raublinger Equipe Bora-hansgrohe nur auf den dritten Platz. Am Sonntag hatte Degenkolb (Gera) in Cham nur Rang 13 erreicht.

Matthews übernimmt Gesamtführung

Matthews übernahm durch seinen Sieg die Gesamtführung bei der neuntägigen Rundfahrt durch die Schweiz. Das Sprint-Ass führt mit zehn Sekunden Vorsprung auf Giro-Sieger Tom Dumoulin (Niederlande/Sunweb) und Sagan (+0:11 Minuten). Bester Deutscher ist Degenkolb mit auf Rang acht (+0:24 Minuten).

Die Tour de Suisse ist neben dem Critérium du Dauphiné einer der wichtigsten Härtetests für die Tour de France (1. bis 23. Juli), die in diesem Jahr in Düsseldorf startet. Die vierte Etappe der Tour de Suisse verläuft am Dienstag über 143 Kilometer von Bern zur 1.327 Meter hoch gelegenen Bergankunft in Villars-sur-Ollon.