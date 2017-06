J.P. Morgan Challenge in Frankfurt

Die J.P. Morgan Challenge ist einer der beliebtesten Läufe für Hobbyathleten. In Frankfurt gingen am Dienstagabend mehr als 63.000 Menschen für den guten Zweck an den Start. Hunderte Polizisten sorgten für die Sicherheit.

Pünktlich um 19.30 Uhr gab Hessens Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) den Startschuss für die Jubiläumsausgabe der J.P. Morgan Challenge. Zum 25. Mal gingen Zehntausende Läufer für die gute Sache an den Start. 63.776 Läufer und Läuferinnen aus 2.419 Unternehmen waren für den diesjährigen Lauf gemeldet. Die Teilnehmer mussten 5,6 Kilometer quer durch und rund um die Frankfurter Innenstadt zurücklegen.

Bei dem Lauf steht weniger der sportliche Aspekt im Fokus. Initiiert wurde die Challenge, um "Teamgeist, Kommunikation, Fairness und Kollegialität" in Firmen zu stärken. Die Hauptsache ist, dass alle Athleten Spaß haben - und Gutes tun.

Laufevent verläuft friedlich

"Es freut mich, dass durch den Lauf Projekte gefördert werden, die jungen Menschen mit Behinderung eine sportliche Perspektive aufzeigen und sie in ihrer Entwicklung unterstützen", sagte Rhein im Vorfeld des Events. Von jeder Meldegebühr fließen vier Euro in Projekte der Deutschen Sporthilfe und der Deutschen Behindertensportjugend.

Besondere Zwischenfälle gab es laut einem Polizeisprecher nicht. Die Laufstrecke war weiträumig abgesperrt - als Reaktion auf die jüngsten Terroranschläge auch mit mehr als zehn Lastwagen an Zufahrtsstraßen. Mehrere hundert Polizisten waren den Angaben zufolge im Einsatz.

Strecke weiträumig abgesperrt

Die City wurde für den Verkehr großflächig gesperrt. Rund um die Laufstrecke kann es noch bis 22 Uhr Umleitungen geben. Beschwerden von Autofahrern wegen der Absperrungen habe es nicht gegeben, weil die Stadt zuvor ausführlich über den Lauf informiert hätte und viele auf S-Bahnen und Busse umgestiegen seien, sagte der Polizeisprecher.

Heiß umkämpft war in diesem Jahr die Championship um das schnellste Unternehmen der Welt. Zum ersten Mal versammelten sich die siegreichen Teams der 13 weltweiten Rennen in Frankfurt, um die besten Frauen-, Männer- und Mixed-Teams zu ermitteln.

Schnellster bei den Männern war der 19-jährige Aaron Bienenfeld mit 16:30 Minuten auf den 5,6 Kilometern. Auf dem zweiten Platz landete sein Partner Florian Neuschwander in 16:53 Minuten. Beide liefen für den Frankfurter Laufshop. Das Google-Team erreichte vier Platzierungen in den Top 15.

