Die J.P. Morgan Challenge ist einer der beliebtesten Läufe für Hobbyathleten. In Frankfurt gehen am Dienstag mehr als 63.000 Menschen für den guten Zweck an den Start. Das führt natürlich auch zu Verkehrsbehinderungen.

Die J.P. Morgan Challenge und die Stadt Frankfurt feiern silberne Hochzeit. Am Dienstag gehen in der Mainmetropole zum 25. Mal Zehntausende Läufer für die gute Sache an den Start – 63.776 Läufer und Läuferinnen aus 2.419 Unternehmen, um genau zu sein.

Die Hobby-Athleten legen auch in diesem Jahr wieder 5,6 Kilometer quer durch und rund um die Frankfurter Innenstadt zurück. Die Aufstellung beginnt an zwei Startpunkten: in der Hochstraße (Start Nord) und in der Börsenstraße (Start Süd) um 18.30 Uhr. Ziel ist die Senckenberganlage. Der Startschuss erfolgt um 19.30 Uhr. Von 16 bis 22 Uhr wird die Innenstadt großflächig für den Verkehr gesperrt. Rund um die Laufstrecke kann es von circa 18.30 Uhr bis 22 Uhr Umleitungen geben. Details zu den Sperrungen entnehmen Sie angefügter Karte.

Bild © hessenschau.de

Zum ersten Mal Championship in Frankfurt

Bei dem Lauf steht weniger der sportliche Aspekt im Fokus. Initiiert wurde die Challenge, um "Teamgeist, Kommunikation, Fairness und Kollegialität" in Firmen zu stärken. Die Hauptsache ist, dass alle Athleten Spaß haben – und Gutes tun. Von jeder Meldegebühr fließen vier Euro in Projekte der Deutschen Sporthilfe und der Deutschen Behindertensportjugend.

Heiß umkämpft dürfte in diesem Jahr die Championship um das schnellste Unternehmen der Welt sein. Zum ersten Mal versammeln sich die siegreichen Teams der 13 weltweiten Rennen in Frankfurt, um die besten Frauen-, Männer- und Mixed-Teams zu ermitteln. Lokalmatadore unter den 156 Athleten kommen von der Lufthansa, der Europäischen Zentralbank und dem Frankfurter Laufshop.