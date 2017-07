Es war ein heftiger Sturz. Doch bereits wenige Stunden nach dem Unfall auf der Zielgeraden der vierten Etappe stand für John Degenkolb fest: Er wird die Tour weiterfahren. Trotz Schmerzen stellt sich der Hesse den weiteren Etappen.

John Degenkolb hatte Glück im Unglück. Im Massensprint auf der Zielgeraden stürzte der Radprofi bei rund 65 km/h, blieb zunächst am Boden liegen. „Es war kein schöner Tag und ein wirklich schwerer Sturz“, fasste der Oberursulerer die Geschehnisse nach dem Rennen kurz zusammen. Doch es hätte auch schlimmer kommen können: „Gott sei dank ist nichts gebrochen. Es wird sehr, sehr weh tun in den nächsten Tagen. Ich werde versuchen zu starten und dann schauen wir weiter, wie es mit den Schmerzen ist.“

Was war passiert?

Rund 150 Meter vor dem Ziel versuchte Mark Cavendish im Massensprint an Weltmeister Peter Sagan rechts vorbei zu ziehen. Sagan fuhr den Ellenbogen aus, drückte den Briten in die Absperrgitter. Der anfahrende Degenkolb konnte dem Briten nicht mehr ausweichen, stürzte über den am Boden liegenden Cavendish und prallte mit der Schulter auf den Boden.

John Degenkolb stürzte auf der Zielgeraden der vierten Etappe Bild © Imago

„Ich habe nicht viel davon mitbekommen, wie es dazu gekommen ist“, berichtet Degenkolb vom Unfall, „Cav lag vor mir und ich bin nicht mehr drum herum gekommen. Ich bin in Frontlage gekommen, über den Lenker geflogen und dann mit der Schulter total eingetaucht.“ Nach dem Röntgen stand für Degenkolb schon am Abend fest, dass er die Tour fortsetzen wolle.

„Der Schmerz ist fürchterlich“

Am Morgen nach dem Sturz wendete sich Degenkolb via Facebook an seine Fans . „Die gute Nachricht ist, ich bin noch im Rennen“, schrieb der 28-Jährige, „die schlechte Nachricht ist, ich brauche jede Menge Tape, um zu fahren. Der Schmerz ist fürchterlich und ich hoffe, dass sich das heute im Laufe der Etappe ändern wird.“ Er habe eine verhältnismäißg ruhige Nacht gehabt, ließ zudem Teamsprecherin Elke Weylandt mitteilen.

Er habe tausende Nachrichten erhalten, die ihn antrieben und ihn für die nächste Etappe unterstützten, schrieb Degenkolb in seinem Post weiter. Am Mittwoch, nicht einmal 24 Stunden nach seinem Sturz, ging es für ihn bei der Tour de France weiter, auf der fünften Etappe von Vittel nach La Planche des Belles Filles.