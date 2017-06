Mit den besten Wünschen der Kanzlerin in die Sportler-Teilzeit: Angela Merkel ehrt Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen beim Turnfest in Berlin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstag rund 55.000 Teilnehmer des Internationalen Deutschen Turnfests bei der Stadiongala herzlich willkommen geheißen. "Berlin ist seit drei Tagen im Turnfieber", sagte die Kanzlerin im Berliner Olympiastadion und forderte alle Gäste auf: "Lassen Sie sich anstecken von der tollen Stimmung in der Turnstadt Berlin."

Das Kribbeln ist noch da

Eine besondere Ehre wurde im Rahmen der Rede dem Wetzlarer Turn-Star Fabian Hambüchen zuteil. Der Reck-Olympiasieger wurde nach 14 Jahren in der deutschen Nationalmannschaft offiziell von der aktiven Laufbahn verabschiedet. Der 29-Jährige, der zukünftig nicht mehr an Welt-, Europameisterschaften und Olympischen Spielen teilnehmen will, beendet (vorerst) seine internationale Karriere. Auf nationaler Ebene, in der Bundesliga, turnt er weiter.

"Wenn ich ein Reck sehe, dann kribbelt es, dann will ich zeigen, dass ich es immer noch drauf habe", hatte Hambüchen schon vorher gesagt und sich damit zumindest ein kleines Hintertürchen für einen Rücktritt vom Rücktritt offengehalten.

Auftritt im Cabrio

Der Ex-Weltmeister fuhr in einem offenen gelben Sportwagen auf die Laufbahn, am Steuer saß sein Vater und Trainer Wolfgang Hambüchen. Dem Vater-Sohn-Gespann folgten Hambüchens langjährige Nationalmannschaftskollegen, ebenfalls in schnittigen Cabrios. "Für einen Nicht-Fußballer ist ein Abschied vor solch einer Kulisse etwas ganz Besonderes", sagte Hambüchen, der 40 deutsche Meistertitel holte und 27 internationale Medaillen gewann.

Mit etwas stockender Stimme fügte der 29-Jährige hinzu: "Dieser Abschied war ein phänomenaler Moment für mich. Ich kann sagen, dass ich alles erreicht habe, und möchte mich bei allen bedanken, die mich über die vielen Jahre begleitet haben."