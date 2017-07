Sebastian Kienle hat sich zum dritten Mal zum Ironman-Champion in Frankfurt gekrönt. Der 33-Jährige wurde seiner Favoritenrolle am Sonntag gerecht - seine Fabelzeit hatte jedoch einen kleinen Schönheitsfehler.

Der Titelverteidiger gab sich keine Blöße: In 7:41:42 Stunden feierte Sebastian Kienle am Sonntag den Sieg beim Ironman in Frankfurt und krönte sich damit zum Europameister. Der 33-Jährige aus dem badischen Mühlacker stellte bei seinem dritten Triumph in Frankfurt nach 2014 und 2016 einen neuen Streckenrekord (bisher 7:49:48) auf, musste dabei allerdings einen kleinen Schönheitsfehler in Kauf nehmen: Wegen einer Baustelle in Friedberg war die Radstrecke dieses Jahr "nur" 177 statt 180 Kilometer lang.

Hochgerechnet hätte es aber wohl auch auf der regulären Distanz zum Rekord gereicht. Wie schon im Vorjahr verwies Kienle den Freiburger Andreas Böcherer (7:46:07) auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Schwede Patrik Nilsson (7:50:16) vor dem Russen Ivan Tutukim (7:51:57). Patrick Lange aus Bad Wildungen landete auf Rang sechs (7:52:07).

Erst Wojt, dann Böcherer, dann Kienle

Der "längste Tag des Jahres" hatte bereits um 6:30 Uhr am Langener Waldsee begonnen. Nach 3,8 Kilometern Schwimmen war erwartungsgemäß der Frankfurter Lukasz Wojt als Erster an Land gegangen. Die angestrebte Schwimm-Bestmarke von Jan Sibbersen aus dem Jahr 2004 verfehlte Wojt in 45:44 Minuten jedoch um fast dreieinhalb Minuten.

Die Favoriten um Lange und Böcherer folgten in Schlagdistanz. Kienle ging mit einem kleinen Rückstand auf die Radstrecke. In der Folge machte der Hawaii-Sieger von 2014 aber Sekunde um Sekunde gut. Während Böcherer nach den verkürzten 180 Kilometern als Führender die Laufstrecke am Frankfurter Mainufer erreichte, war Kienle bereits wenige Sekunden dahinter. Schon nach gut zwei Kilometern kam es auf der abschließenden Marathonstrecke zum Führungswechsel.

Lange mit Problemen

Dort gab sich Kienle keine Blöße mehr. Einsam lief der 33-Jährige bis zum Ziel auf dem Römerberg vorneweg. Lokalmatador Lange, der als Dritter auf die Laufdistanz gegangen war, hatte dort immer wieder mit leichten Problemen zu kämpfen und verpasste letztlich knapp das Podest.