Es ist das Duell der deutschen Triathlon-Stars: Bei der Ironman-EM in Frankfurt am 9. Juli treffen Patrick Lange und Sebastian Kienle aufeinander und wollen sich dabei ein packendes Rennen liefern.

Patrick Lange hatte gegenüber dem hr-sport bereits am Donnerstagvormittag bestätigt, dass er in Frankfurt an den Start geht. Am Abend nun zog Konkurrent Sebastian Kienle nach. "Ja, ich starte in Frankfurt", schrieb er auf seiner Facebook-Seite und überschrieb die Mitteilung mit dem Hinweis "Trileaks". Die hessischen Triathlon-Fans dürften sich über das Lüften dieses Geheimnisses besonders gefreut haben.

Schließlich geht Kienle als Titelverteidiger in das Rennen und dürfte sich mit Lange, der sich bei seinem Hawaii-Debüt im vergangenen Jahr einen starken dritten Platz sicherte, ein packendes Duell liefern. Für den Bad Wildunger ist das Aufeinandertreffen mit dem Vize-Weltmeister in jedem Fall etwas Besonderes. "Das motiviert mich sehr stark. Er ist einer der härtesten Konkurrenten in der Szene", sagte Lange.

Besondere Strecke, besonderes Duell

Und das ist nicht alles – Lange formulierte auch schon mal eine Kampfansage. "Ich komme nicht als Tourist nach Frankfurt, um meine Qualifikation für Hawaii abzuholen. Ich glaube, dass mir die Strecke liegt." Dass ihm die Strecke liegt, hat Kienle bereits unter Beweis gestellt. 2014 und 2016 triumphierte der 32-Jährige bei der Europameisterschaft in Frankfurt. Noch aber hat er nicht genug – die Fans dürfen sich also auf ein packendes Rennen freuen.

