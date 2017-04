In Bad Wildungen geboren, wohnhaft in Darmstadt – Europameister in Frankfurt? Lokalmatador Patrick Lange ist einer der Favoriten auf den Gewinn der Ironman-EM. Sein größter Konkurrent freut sich derweil auf Geburts-Gefühle.

In den Langener Waldsee werden die beiden am 9. Juli gemeinsam eintauchen, im Ziel auf dem Frankfurter Römerberg wollen beide den jeweils anderen möglichst weit hinter sich gelassen haben. Titelverteidiger Sebastian Kienle und Patrick Lange sind die Topfavoriten und direkte Konkurrenten im Kampf um den Gewinn der Ironman-EM in Frankfurt – und bereits drei Monate vor dem Startschuss im Triathlon-Fieber.

Ein Darmstädter startet in Frankfurt

"Das Rennen ist schon immer ganz oben auf der Agenda und in meinem Kopf", sagte Lokalmatador Lange, der sich im vergangenen Jahr mit seinem dritten Platz auf Hawaii einen Namen machte, am Montagabend im hr-heimspiel!. Der gebürtige Nordhesse aus Bad Wildungen, der inzwischen im südhessischen Darmstadt beheimatet ist, kennt sich bestens aus in der Gegend und setzt deshalb auf einen Heimvorteil. "Ich hoffe auf den Support der hessischen Fans."

Weitere Informationen HR überträgt Live Der Hessische Rundfunk berichtet auch in diesem Jahr live und ausführlich über den Frankfurter Ironman. Ob im Fernsehen, im Livestream auf hessenschau.de oder im Live-Ticker - Sie können hautnah dabei sein. Ende der weiteren Informationen

Langes größter Konkurrent im Kampf um die EM-Krone ist rund 150 Kilometer weiter südlich in Mühlacker zu Hause, fremd wird er sich deshalb beim Frankfurter Ironman aber nicht fühlen. Zweimal schon stand Kienle nämlich auf dem Frankfurter Treppchen ganz oben. Die Vorfreude ist auch bei ihm greifbar. "Für uns gibt es genau zwei Spieltage im Jahr: Der eine ist Hawaii, der andere Frankfurt", sagte er. "Ich freue mich auf diese Herausforderung."

Alles wie bei einer Geburt

3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Was für Otto-Normal-Bürger nach guten Vorsätzen für ein komplettes Jahrespensum klingt, bringen Lange und Kienle in knapp acht Stunden hinter sich. Der längste Tag des Jahres, der aus Kraulen, in die Pedale treten, einem Marathon und kalorienreicher aber wenig schmackhafter Nahrung besteht, ist dabei in gleichen Teilen Qual und Leidenschaft.

Nach einem 100-Meter-Lauf denke sich niemand: "Super, ich habe es geschafft", so Kienle. Bei den Triathleten sei das hingegen komplett anders. Jeder Wettkampf eine Grenzerfahrung, das Erreichen der Ziellinie stets eine Erlösung. Ähnlich wie bei einer Geburt. "Meine Ehefrau und meine Mutter haben mir diesen Vergleich zwar verboten", so Kienle. "Aber es sind genau diese Schmerzen und Glücksgefühle, die die Langdistanz ausmachen."