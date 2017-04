Auswandern in die Schweiz? Ein Missverständnis! Homiyu Tesfaye will trotz seiner Trennung vom Deutschen Leichtathletik-Verband in Frankfurt bleiben – und spricht im Interview über seine Zukunftspläne und den Marathon-Rekord.

Homiyu Tesfaye macht derzeit sein eigenes Ding. Er hat sich losgesagt vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV), von seinem Trainer, von seinem Arbeitgeber, der Bundeswehr. Vergangenen Sonntag ist er in Berlin beim Halbmarathon deutliche Bestzeit gelaufen und zeigt, dass er in guter Form ist. Über den Athleten Tesfaye wird in der Leichtathletik-Szene kontrovers diskutiert. Wir erreichen den Olympiateilnehmer über 1.500 Meter im Türkei-Urlaub, in den er direkt nach dem Rennen in Berlin geflogen ist.

hessenschau.de: Andere Läufer befinden sich gerade im Trainingslager. Sie aber entspannen in der Nähe von Istanbul in der Sonne zusammen mit ihrer Freundin, der zweifachen Weltmeisterin Maryam Yusuf Jamal. Gönnen Sie sich wirklich eine ganze Woche Nichtstun?

Tesfaye (lacht): Ja, wirklich. Meine Beine sind schwer nach dem Halbmarathon, da muss man mal eine Pause machen. Meine Freundin sagt aber die ganze Zeit: Jetzt tu endlich mal was, geh laufen! Aber ich gönne mir noch ein, zwei Tage Ruhe. Wir sind aber viel unterwegs, schauen uns Sachen an. Morgen wollen wir eine Schifffahrt machen, da freue ich mich schon drauf. Und das Essen ist hier ist wirklich sehr lecker.

hessenschau.de: Die Ruhe haben Sie sich nach Ihrer Halbmarathon-Bestzeit in Berlin verdient. Sie sind 62:58 Minuten gelaufen. Arne Gabius (Anm. d. Red.): Deutscher Rekordhalter im Marathon) hat eine Bestzeit von 62:08 Minuten stehen. Fällt dieses Jahr noch sein deutscher Marathon-Rekord?

Tesfaye: Nein, dafür fehlt mir das Training. Ich traue mir so eine Zeit zu, aber dann muss ich speziell für den Marathon trainieren. Meine Strecke bleiben die 1.500 Meter. In dieser Saison stehen als Höhepunkte die Team-Europameisterschaft in Lille und die Weltmeisterschaft in London an. Darauf konzentriere ich mich. Aber der Marathon ist etwas für später. Man hat ja immer die Möglichkeit mal etwas anderes auszuprobieren.

hessenschau.de: In letzter Zeit haben Sie einiges ausprobiert. Nach fünf Jahren Zusammenarbeit haben Sie sich von Ihrem Trainer Wolfgang Heinig getrennt. Außerdem nehmen Sie Abstand vom DLV. Warum?

Tesfaye und seine Freundin Maryam Yusuf Jamal Bild © privat

Tesfaye: Ich will einfach mal etwas anderes machen. Ich habe kein Problem mit Herrn Heinig, wir verstehen uns immer noch gut. Ich möchte aber mehr so trainieren wie meine Freundin. Sie trainiert anders und das erfolgreich (Anm. d. Red.: Olympia-Zweite und zweimalige Weltmeisterin). Deshalb will ich ihr Trainingssytem ausprobieren. Ich bin jetzt nicht mehr im Kader und damit auch nicht mehr in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Das heißt, ich finanziere mich gerade über meinen Sponsoren- und Vereinsvertrag. Und auch meine Freundin unterstützt mich finanziell. Aber viele denken immer ans Geld. Ich will einfach mein Talent nutzen. Und deshalb probiere ich jetzt ein anderes Trainingssystem aus, ein internationaleres.

hessenschau.de: Und wie sieht Ihr Leben jetzt aus? Es hieß, Sie würden in die Schweiz umziehen, weil Ihre Freundin in St. Moritz eine Wohnung hat...

Tesfaye: Das ist Quatsch. Da wurde ich missverstanden. Wir werden in Frankfurt bleiben. Wir wollen nur so oft es geht nach St. Moritz fahren, um dort in der Höhe längere Trainingsblöcke zu machen. Aber im Winter kann man dort ja bei dem vielen Schnee gar nicht trainieren. Nein, ich mag Frankfurt wirklich und hänge an der Stadt. Sie ist so multikulti und es gibt tolle äthiopische Restaurants. Ich könnte mir vorstellen, für immer in Frankfurt zu bleiben.

hessenschau.de: Und hier auch zu heiraten?

Tesfaye (lacht): Ja, wir sind seit vergangenem Jahr verlobt. Aber ein Hochzeitstermin steht noch nicht fest. Wir werden das spontan machen!

Das Gespräch führte Christiane Klopsch (hr-sport)